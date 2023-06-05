День 466-й. Самое важное к утру 5 июня

Главные новости
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о бое российских сил с украинскими диверсантами в селе Новая Таволжанка. Гладков также предложил диверсантам встретиться на пункте пропуска "Шебекино" ради спасения российских пленных, если те еще живы. Вскоре Минобороны РФ заявило, что попытка украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области была отбита.
- Бельгия потребует от Киева объяснить использование бельгийского оружия в Белгородской области, сообщает газета France Soir. По информации источников издания, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие нельзя передавать третьим лицам и использовать на территории РФ. Ранее сообщалось, что диверсионная группа, не входящая в состав ВСУ и проникшая в последних числах мая в Белгородскую область, использовала винтовки бельгийского и чешского производства.
- Минобороны РФ заявило о крупномасштабном наступлении Украины на южнодонецком направлении. Как утверждает российское военное ведомство, ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие воинские части и подразделения. Было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Российские военные заявили, что пресекли наступление.
Одной строкой
Папа римский Франциск готов лично участвовать в мирных переговорах по Украине, он благодарен пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову за оценку ватиканской дипломатии, сообщают «РИА Новости».
За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 519 снарядов — губернатор Белгородской области Гладков.
Министр обороны Камбоджи Теа Бан подтвердил, что его страна готова оказывать Украине помощь в подготовке специалистов по разминированию под эгидой ООН.
Постановка на воинский учет, а также снятие с учета в РФ будет возможна без личной явки в военкомат, на основе данных государственных информационных ресурсов — проект документа, подготовленный Минобороны.
Правительство Венгрии внесло исправления в политический рекламный видеоролик с картой Европы, где Крым не был обозначен как часть территории Украины, это было сделано после официального демарша украинского МИДа.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что минувшей ночью Джанкой был атакован девятью дронами, пять были сбиты, а четыре — «заглушены и посажены» средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал.
Конфликт на Украине является либо «последним спазмом имперского прошлого Европы», либо предвестием грядущего противостояния в «постгегемонистском мире», заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.
Более четырех тысяч жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения — губернатор Гладков.
Власти объяснили звук взрыва в Краснодаре преодолением самолетом звукового барьера.
В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте в Белгородском районе.
Финская федерация хоккея обратилась к одному из своих спонсоров — международному производителю продуктов питания Mondelez с просьбой пояснить свою деятельность в России. Ранее сообщалось, что Шведская футбольная ассоциация приостановила свою рекламную кампанию с использованием бренда шоколада Marabou, который принадлежит Mondelez.
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