Папа римский Франциск готов лично участвовать в мирных переговорах по Украине, он благодарен пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову за оценку ватиканской дипломатии, сообщают «РИА Новости».

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 519 снарядов — губернатор Белгородской области Гладков.

Министр обороны Камбоджи Теа Бан подтвердил, что его страна готова оказывать Украине помощь в подготовке специалистов по разминированию под эгидой ООН.

Постановка на воинский учет, а также снятие с учета в РФ будет возможна без личной явки в военкомат, на основе данных государственных информационных ресурсов — проект документа, подготовленный Минобороны.

Правительство Венгрии внесло исправления в политический рекламный видеоролик с картой Европы, где Крым не был обозначен как часть территории Украины, это было сделано после официального демарша украинского МИДа.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что минувшей ночью Джанкой был атакован девятью дронами, пять были сбиты, а четыре — «заглушены и посажены» средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал.

Конфликт на Украине является либо «последним спазмом имперского прошлого Европы», либо предвестием грядущего противостояния в «постгегемонистском мире», заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Более четырех тысяч жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения — губернатор Гладков.

Власти объяснили звук взрыва в Краснодаре преодолением самолетом звукового барьера.

В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте в Белгородском районе.