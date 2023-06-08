День 469-й. Самое важное к утру 8 июня

Главные новости
- Минобороны РФ сообщило о подрыве украинской ДРГ аммиакопровода Тольятти-Одесса. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, ремонт может занять до трех месяцев, если к месту повреждения, вообще, будет доступ. Восстановление работы аммиакопровода было одним из условий «зерновой сделки», которая истекает 17 июля.
- Совет Евросоюза определил дополнительные критерии для введения санкций против российских бизнесменов и компаний, теперь под ограничения могут попасть любые лица и компании, которые работают в наиболее доходных секторах экономики, а также члены семей бизнесменов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официальный журнал ЕС.
- Объем средств, которые россияне перевели на счета в банках-нерезидентах, составил по итогам апреля 156,7 млрд руб., и растет уже третий месяц подряд, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Максимального значения этот показатель достиг в сентябре 2022 года (343,8 млрд руб.), когда была объявлена частичная мобилизация.
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Совфед принял поправки к законам «О беженцах» и «О правовом положении иностранных граждан в России», исключающие жителей ДНР и ЛНР из числа иностранных граждан;
Режим ЧС введен в Херсонской области, из подтопленных районов эвакуировано более 4 тыс. человек;
Россия не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах, принятое их жителями решение окончательно, заявили в МИД РФ;
Секретарь Совета национальной безопасности и оброны Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление еще не начиналось;
НАТО объявит на июльском саммите в Вильнюсе об укреплении политических отношений с Киевом и о планах модернизации ВСУ в долгосрочной перспективе;
Встреча лидеров ряда стран Африки с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Петербурге;
Еврокомиссия запустила расследование против Польши из-за закона по «российскому влиянию»;
Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву;
Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину;
Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Китай добивался от России прекращения специальной военной операции на Украине;
ООН продолжит контакты с заинтересованными сторонами по вопросу экспорта удобрений;
Договоренности о повышении потолка госдолга США не означают отказа от возможных дополнительных ассигнований для Киева, заявили в Белом доме.
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