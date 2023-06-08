День 469-й. Самое важное к утру 8 июня

Совфед принял поправки к законам «О беженцах» и «О правовом положении иностранных граждан в России», исключающие жителей ДНР и ЛНР из числа иностранных граждан;

Режим ЧС введен в Херсонской области, из подтопленных районов эвакуировано более 4 тыс. человек;

Россия не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах, принятое их жителями решение окончательно, заявили в МИД РФ;

Секретарь Совета национальной безопасности и оброны Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление еще не начиналось;

НАТО объявит на июльском саммите в Вильнюсе об укреплении политических отношений с Киевом и о планах модернизации ВСУ в долгосрочной перспективе;

Встреча лидеров ряда стран Африки с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Петербурге;

Еврокомиссия запустила расследование против Польши из-за закона по «российскому влиянию»;

Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву;

Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину;

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Китай добивался от России прекращения специальной военной операции на Украине;

ООН продолжит контакты с заинтересованными сторонами по вопросу экспорта удобрений;