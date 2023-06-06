День 467-й. Самое важное к утру 6 июня

Австралия, США и Украина ведут переговоры по отправке Киеву 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet.

Минобороны РФ предложило оповещать россиян о призыве в рамках мобилизации через СМС.

Мэр Белгорода сообщил о завершении приема в крупнейшем ПВР города жителей приграничных районов

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал легитимными удары Украины по территории России.

В результате обстрела села в Белгородской области контузило 14-летнего мальчика.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева достаточно оружия, чтобы приступить к контрнаступлению. По его словам, в дальнейшем оно приблизит Украину к членству в НАТО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что эвакуированным жителям белгородских приграничных районов предоставят кредитные каникулы.

Белгородские власти отрицают отсутствие мест в больницах из-за раненых.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил перевести все выплаты участникам спецоперации в денежную форму.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил перемену позиции по поставкам ВСУ истребителей F-16.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на флангах под Бахмутом (Артемовском) остается очень тяжелой.

Министерство науки и высшего образования поручило вузам провести вступительные экзамены для выпускников школ Белгородской области в форме собеседования.

Россия не получала детали плана Индонезии по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о попытке контрнаступательной операции вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении в Донбассе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела в городе Шебекино повреждено промпредприятие, также пострадали центральный рынок и коммерческие объекты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал глав муниципалитетов ускорить работы по восстановлению жилья, пострадавшего из-за обстрелов. При этом, по его словам, денег на восстановление уже не хватает.

Власти сохранят зарплаты эвакуированным муниципальным служащим и бюджетникам Шебекинского округа.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что с 4:00 мск 5 июня возобновились «активные боевые действия» в Запорожской области.

Мирные планы Индонезии и Бразилии оторваны от реальности и не ведут к миру — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

УФСБ России по Нижегородской области задержало местного жителя по подозрению в сотрудничестве с представителями спецслужб Украины.

Прокуратура Словакии предъявила обвинение бывшему председателю Верховного суда страны, экс-главе минюста Штефану Гарабину, который ранее выразил одобрение действиям РФ на Украине .

США расширили санкции против РФ, включив в ограничительные списки 7 физических и 1 юридическое лицо.

Украина признала, что ведет «наступательные действия» на фронте — AFP.

США намерены выделить Киеву еще $37 млн на укрепление кибербезопасности.

Австрийская группа Mondi заявила о прекращении сделки по продаже своего ключевого актива в России — АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», одного из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции в РФ. Сделка прекращена из-за «отсутствия прогресса в получении разрешений на ее завершение» — сообщение компании. О намерении уйти с российского рынка группа объявила в мае 2022 года.

Правительство ЮАР взвешивает все варианты, касающиеся приглашения президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе в Йоханнесбурге из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом — заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела.

По словам замглавы МИД РФ Вершинина, российские власти не видят перспектив для продления зерновой сделки.

Евросоюз продлил отмену ввозных пошлин на украинский экспорт до 5 июня 2024 года.

На Украине проверены более 50 тыс. бомбоубежищ (почти 80% от общего числа), треть из них оказались закрыты или непригодны к использованию — МВД Украины.

Бельгийский премьер Александр Де Кроо подтвердил, что поручил расследовать, использовали диверсанты в Белгородской области переданное Украине оружие бельгийского производства или нет.

Еврокомиссия до середины сентября продлила запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в пять пограничных стран.

Polymetal сообщила, что все ее руководство покидает российское подразделение в связи с санкциями США против компании.