День 477-й. Самое важное к утру 16 июня

На портале «Госуслуги» появилась форма подачи онлайн-заявлений в военкомат для постановки на воинский учет или снятия с него. Онлайн-заявление будут рассматривать семь дней, а затем придет приглашение в военкомат.

Президент Чехии Петр Павел считает, что необходимо «пристальнее следить» за российскими гражданами, которые в настоящее время проживают в западных странах.

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что ВСУ пытаются высадить десант на левый берег Днепра в Херсонской области. По его словам, сейчас в Новой Каховке идет ближний стрелковый бой.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о покушении на него со стороны Украины 9 июня.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел Запорожскую АЭС после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Россия исходит из того, что ЮАР обеспечит иммунитет Путину во время саммита БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Рябков.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли допустил, что цена наступления ВСУ будет высокой, поскольку речь идет о «жестокой битве».

Белгородская область попросила правительство возместить ущерб от обстрелов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что вопрос об отправке истребителей F-16 на Украину пока не стоит на повестке дня.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинской армии еще не началось, а сейчас ВСУ наносят удары, чтобы выявить слабые места в защите армии РФ. Одной из целей ударов ВСУ Подоляк назвал уничтожение как можно большего числа российских мобилизованных.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших при наводнении из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 18.

«Русская медиагруппа» пообещала 1 млн руб. от Лепса и Баскова за каждый подбитый танк ВСУ.

Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия закупят средства противовоздушной обороны (ПВО) для Украины на сумму €107,5 млн.

Концерн Rheinmetall в июле поставит Украине первую партию 35-миллиметровых снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.

Африканские лидеры выступают за безусловное продолжение зерновой сделки — Reuters.

Дания, Нидерланды и немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2.

Канада выделяет Украине еще $500 млн и 200 ракет ПВО.

С апреля Брюссель поставил Киеву снаряды на €900 млн и до конца июля разместит новые контракты на производство боеприпасов для Украины.

Опасность прямого военного удара по ЗАЭС в нынешних условиях растет — руководитель «Росатома» Лихачев.

Ограничения против российского атомного сектора не будут включены в новый пакет санкций ЕС — глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Четыре добровольческих отряда Северной Осетии подписали контракты с Минобороны РФ, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

Тверской суд Москвы оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию российской армии.

Российские военные смогут начать использовать усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году — концерн «Калашников».

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен: вопрос Крыма был решен путем референдума и не имеет ничего общего с конфликтом на Украине, это вопрос десятилетней давности.