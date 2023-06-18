День 479-й. Самое важное к утру 18 июня

Специальная военная операция начиналась против Украины, но превратилась в войну с коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что у Украины нет суверенитета и ей диктуют, что делать.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что африканская миссия выделяет подходы мирной инициативы КНР, которые Россия разделяет.

Кремль считает демилитаризацию Украины «во многом выполненной».

Мать погибшего срочника Алла Фатхелисламова рассказала, что ее обвинили в дискредитации армии из-за интервью.

Обрушение плотины Каховской ГЭС не было случайным, провал бетонного фундамента вряд ли мог произойти сам по себе, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на различные свидетельства, включая инженерные планы и интервью со специалистами.

Мировой продовольственный кризис не является следствием специальной военной операции, а возник из-за «необоснованной эмиссии» стран Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией африканских стран.

Размеры «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности украинских вооружений, от которых надо обезопасить территорию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Конкретные сроки запуска этой зоны он не назвал.

Джо Байден не считает, что Украина должна вступать в НАТО по упрощенному пути без выполнения обязательных стандартов.

Программа развития ООН выделит $1 млрд на восстановление Украины.

Украина подготовила план превращения страны в «энергетический хаб Европы», реализовать его планируют до 2050 года.

Власти Одессы планируют переименовать 17 топонимов, чьи названия связаны с Россией и СССР. Соответствующее решение приняла местная историко-топонимическая комиссия при городском совете.