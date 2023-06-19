День 480-й. Самое важное к утру 19 июня

Генпрокуратура РФ предложила ввести налог на добычу драгоценных металлов, извлекаемых попутно в других рудах. Минфин поддержал идею, передают «Известия».

В офисе омбудсмена Украины заявили, что в странах ЕС изъяли 240 детей из семей украинских беженцев.

Советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина сможет оплатить часть госдолга за счет заблокированных российских активов. Он уточнил, что вопрос оплаты госдолга обсудят после окончания боевых действий.

Число погибших от затоплений в Херсонской области выросло до 35 человек.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина не смогла урегулировать конфликт с Россией из-за второго Минского соглашения («Минск-2»). По его словам, Киев согласился на подписание договора под давлением стран Запада.

Немецкий журнал Stern назвал «откровенным фейком» сообщения российских Telegram-каналов и военкоров о том, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов впал в кому. В своих сообщениях они ссылались на этот журнал.

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания рабочей группы для координации и систематизации новых идей в зоне проведения спецоперации на Украине.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отправится добровольцем на спецоперацию в составе чеченского «Ахмата».

Президент РФ Владимир Путин и лидеры нескольких стран Африки в деталях обсудили российско-украинский конфликт.

Задача военной операции РФ по демилитаризации Украины «во многом выполнена», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это сокращением запасов собственного оружия у Киева.

В Госдуме предложили обеспечить бесплатными путевками в лагеря Крыма детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской, а также Курской, Брянской и Белгородской областей.

Власти стимулируют военную промышленность на разработку беспилотников, сообщил Владимир Путин.

Великобритания выделит $32 млн на укрепление кибербезопасности на Украине, финансирование позволит «обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них» — заявление канцелярии британского премьер-министра.