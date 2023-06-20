День 481-й. Самое важное к утру 20 июня

Опубликована видеозапись с живым главкомом ВСУ Валерием Залужным. Ранее сообщалось о его возможном ранении.

В Верховную раду внесен проект о признании Белоруссии государством-агрессором.

Глава разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал сообщения о ранении. Ранее СМИ утверждали, что Буданов пострадал при российской атаке 29 мая на здание ГУР в Киеве.

ГД рассмотрит поправки о контрактной службе для жителей новых субъектов РФ.

В Крыму взорвался джип с помощником вице-премьера Запорожской области.

Власти Китая заверили США, что не поставляют России летальную помощь для использования на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Херсонской области эвакуировано более 8 тысяч человек из-за прорыва Каховской ГЭС.

Правительство Великобритании подготовило закон, согласно которому санкции в отношении России будут сохраняться до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине, сообщил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на стремление как можно скорее завершить боевые действия на Украине, альянс выступает против заморозки конфликта и принятия условий, продиктованных Россией.

Американский аналитический Институт изучения войны (ISW) представил ежедневную сводку о ходе военных действий на Украине. В ней эксперты предполагают, что вооруженные силы Украины могут временно приостановить наступательные действия, чтобы провести переоценку своей тактики.

Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным судом РФ) Алексея Мосина на 100 тыс. рублей за дискредитацию армии.

Страны Запада во главе с США ставят целью расшатать внутриполитическую стабильность в России в контексте предстоящих в 2024 году выборов президента РФ, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина продолжает разработку «грязной бомбы».

Власти Украины обнаружили в водоемах Николаевской области холероподобный вибрион.

Президент ЮАР Рамафоса призвал к переговорам по итогам поездки в Киев и Москву.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководства Запорожья.

МИД России обвинил Украину в размещении воинских контингентов вдоль границы с Белоруссией.

Япония обязалась помочь с восстановлением инфраструктуры Украины.

Министерство обороны Германии считает, что украинская сторона могла участвовать в подрыве аммиакопровода Тольятти—Одесса в Харьковской области, сообщила газета Bild со ссылкой на документ ведомства с грифом «только для служебного пользования».

В 2023-2028 годах Дания увеличит военную поддержку Украины на $3,1 млрд — Минобороны Дании.

В офисе генсека ООН сообщили, что считают позитивными усилия африканских стран в урегулировании конфликта на территории Украины.

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна в общей сложности выделила Украине помощь на €82,1 млн.

В ЕС продолжается обсуждение того, каким образом заблокированные российские авуары могут быть использованы для восстановления Украины — официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Участники специальной военной операции и члены их семей в 2023-2024 учебном году будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты — вице-премьер Татьяна Голикова.

Инвесткомпания BlackRock и банк JPMorgan Chase помогут Киеву создать Фонд развития Украины, с его помощью планируется привлекать средства на восстановление страны после завершения спецоперации России.

Один из крупнейших подрядчиков Пентагона — оборонная компания Lockheed Martin — готов обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, если страны НАТО примут решение передать эти самолеты Киеву — главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Пекин «использовать влияние» на Москву ради мира на Украине — пресс-служба канцелярии президента.

Украина получила от Всемирного банка кредит в €63 млн, деньги направят на выплату зарплат работникам госорганов и педагогам — министерство финансов страны.

Европейские власти предложили «временную чрезвычайную меру», согласно которой производители взрывчатых веществ будут должны в приоритетном порядке обеспечивать своей продукцией компании, изготавливающие боеприпасы для Украины.