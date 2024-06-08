День 835-й. Самое важное к утру 8 июня

Главные новости
- Около 20:00 мск накануне над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник, сообщило Минобороны.
- Джо Байден изменил ядерную стратегию США — теперь в ней отражена необходимость увеличения и диверсификации ядерного арсенала, а также сдерживания ее основных конкурентов, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
- Превращение Украины в плацдарм для антироссийской деятельности, а не движение страны в сторону ассоциации с Евросоюзом стало для России красной линией, заявил в интервью телеканалу РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Российский флот уничтожил на внешнем рейде в Севастополе безэкипажный катер, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет необходимости в мобилизации при тактике выдавливания противника.
Российское тактическое ядерное оружие в 3-4 раза мощнее, чем использованное США в Хиросиме и Нагасаки, заявил Путин. Однако, президент заявил, что поводов для его использования нет.
В США допустили заключение нескольких соглашений с Россией вместо ДСНВ.
Американский режиссер Стивен Спилберг помог президенту США Джо Байдену подготовить речь к мероприятию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, пишет Daily Mail со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Участие США в конфликте на Украине могло бы привести к катастрофическим последствиям не только для населения страны, но и для всей Европы. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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