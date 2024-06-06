Главные новости
- На Новошахтинском НПЗ возник пожар после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
- Безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно 1:5, заявил президент Владимир Путин. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50.
- Ситуация, когда страны, которые поставляют оружие воюющим сторонам, а также «управляют» его применением, опасна, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска с двух направлений пытаются прорвать украинскую оборону под Купянском. По его словам, ситуацию в этом районе для ВСУ является «сложной».
- Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы согласиться с аргументацией крупнейшей в Швейцарии партии «Демократический союз центра», призвавшей пригласить Россию на конференцию по Украине и выслушать все точки зрения.
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Орбан заявил о нежелании Венгрии участвовать в миссиях НАТО против России.
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Захарова заявила об ответе на санкции Парижа против российских дипломатов.
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