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Политика

День 830-й. Самое важное к утру 3 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Участие Зеленского в "Диалоге Шангри-Ла" опасно вовлечением Азии в кризис. Как пишет газета Global Times, азиатские государства должны рассматривать Украину как поучительный пример.

  • В Румынии заявили, что обсуждают возможность передачи Украине системы Patriot. Премьер-министр страны Марчел Чолаку рассказал, что пока эта идея находится на стадии анализа.

  • Генерал ФРГ не исключил применения Patriot для поражения целей в небе над РФ. Всего Германия поставила Украине две системы Patriot.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

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