День 830-й. Самое важное к утру 3 июня

Участие Зеленского в "Диалоге Шангри-Ла" опасно вовлечением Азии в кризис. Как пишет газета Global Times, азиатские государства должны рассматривать Украину как поучительный пример.

В Румынии заявили, что обсуждают возможность передачи Украине системы Patriot. Премьер-министр страны Марчел Чолаку рассказал, что пока эта идея находится на стадии анализа.