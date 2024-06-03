День 830-й. Самое важное к утру 3 июня

Главные новости
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Участие Зеленского в "Диалоге Шангри-Ла" опасно вовлечением Азии в кризис. Как пишет газета Global Times, азиатские государства должны рассматривать Украину как поучительный пример.
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В Румынии заявили, что обсуждают возможность передачи Украине системы Patriot. Премьер-министр страны Марчел Чолаку рассказал, что пока эта идея находится на стадии анализа.
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Генерал ФРГ не исключил применения Patriot для поражения целей в небе над РФ. Всего Германия поставила Украине две системы Patriot.
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении ЗРК "Тор-М2" вертолета ВСУ.
Группировка "Центр" сообщила о восьми сбитых за сутки украинских дронах
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