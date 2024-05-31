День 827-й. Самое важное к утру 31 мая

Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе дрона-камикадзе в селе Зозули Борисовского района по автомобилю «Газель», которая остановилась возле укрытия, погиб один мирный житель. Еще девять человек пострадали: четыре женщины и пять мужчин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и другие страны НАТО занимаются провоцированием нового уровня напряженности. «Они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Намерены продолжать войну с нами. В конечном итоге это будет наносить урон тем странам, которые пошли по пути эскалации», — заявил он.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что собранные в рамках «чешской инициативы» боеприпасы могут быть использованы Украиной для ударов по территории России.