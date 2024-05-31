День 827-й. Самое важное к утру 31 мая

Главные новости
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Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе дрона-камикадзе в селе Зозули Борисовского района по автомобилю «Газель», которая остановилась возле укрытия, погиб один мирный житель. Еще девять человек пострадали: четыре женщины и пять мужчин.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и другие страны НАТО занимаются провоцированием нового уровня напряженности. «Они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Намерены продолжать войну с нами. В конечном итоге это будет наносить урон тем странам, которые пошли по пути эскалации», — заявил он.
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что собранные в рамках «чешской инициативы» боеприпасы могут быть использованы Украиной для ударов по территории России.
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Владимир Путин во время общения с многодетными семьями выразил уверенность, что ситуация в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях будет меняться к лучшему и станет устойчивой.
Одной строкой
Захарова заявила об обязанности НАТО отвечать за удары Украины по России.
Politico узнало о разрешении Байдена бить из Харькова по России.
Доллар — 89,79 рубля, Евро — 97,13 рубля.
Пентагон не подтвердил разрешение ВСУ бить по целям в России.
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