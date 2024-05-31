31 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 827-й. Самое важное к утру 31 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе дрона-камикадзе в селе Зозули Борисовского района по автомобилю «Газель», которая остановилась возле укрытия, погиб один мирный житель. Еще девять человек пострадали: четыре женщины и пять мужчин.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и другие страны НАТО занимаются провоцированием нового уровня напряженности. «Они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Намерены продолжать войну с нами. В конечном итоге это будет наносить урон тем странам, которые пошли по пути эскалации», — заявил он.

  • Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что собранные в рамках «чешской инициативы» боеприпасы могут быть использованы Украиной для ударов по территории России.

  • Владимир Путин во время общения с многодетными семьями выразил уверенность, что ситуация в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях будет меняться к лучшему и станет устойчивой.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Захарова заявила об обязанности НАТО отвечать за удары Украины по России.

Politico узнало о разрешении Байдена бить из Харькова по России.

Доллар — 89,79 рубля, Евро — 97,13 рубля.

Пентагон не подтвердил разрешение ВСУ бить по целям в России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Ночной спектакль для детей
Художники распишут серые стены
Рисуем акварелью
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость