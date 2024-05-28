День 824-й. Самое важное к утру 28 мая

Мирошник не исключил, что повторный удар нанесли по спасателям в Луганске. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщал, что украинские войска обстреляли город ракетами с кассетными боеприпасами.

Минобороны РФ рассказало о подвиге прапорщика, вынесшего раненых командиров из боя. В российском военном ведомстве также рассказали о подвиге гвардии лейтенанта Максима Сагаря, который в ходе несения боевого дежурства обнаружил приближающуюся воздушную цель.