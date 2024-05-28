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Политика

День 824-й. Самое важное к утру 28 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Мирошник не исключил, что повторный удар нанесли по спасателям в Луганске. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщал, что украинские войска обстреляли город ракетами с кассетными боеприпасами.

  • Минобороны РФ рассказало о подвиге прапорщика, вынесшего раненых командиров из боя. В российском военном ведомстве также рассказали о подвиге гвардии лейтенанта Максима Сагаря, который в ходе несения боевого дежурства обнаружил приближающуюся воздушную цель.

  • В Махачкале открыли мемориальную доску в память о погибшем герое СВО. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

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Доллар — 91,63 рубля. Евро — 99,41 рублей.

Рембаты группировки "Восток" устанавливают на всю технику защиту от дронов.

Минобороны России заявило об уничтожении замаскированной техники ВСУ.

МО РФ заявило об уничтожении взводного опорного пункта ВСУ на восточной окраине Часова Яра.

Новейший передвижной диспетчерский пункт для контроля автоколонн задействовали в зоне СВО.

Группировка "Восток" сообщила об уничтожении четырех украинских БПЛА за сутки.

Операторы FPV-дронов уничтожили технику и склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении.

Мадуро считает, что США и ЕС не дали России заключить мирный договор с Украиной.

В Киеве назвали проблемой российские КАБы и острую нехватку ПВО для борьбы с ними.

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