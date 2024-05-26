День 822-й. Самое важное к утру 26 мая

Главные новости
- Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Украина рискует потерять еще больше своих территорий, если Вашингтон проигнорирует предложения РФ по мирным переговорам. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что базой для переговоров России и Украины мог бы стать проект договора, согласованный в марте 2022 года.
- Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам встречи глав ведомств стран G7 в Италии заявила, что основной механизм использования замороженных активов России — обеспечение кредита Украине средствами, вырученными за счет инвестирования российских средств. На счетах в западных банках заморожено примерно $300 млрд Банка России.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие условия Украина планирует выдвинуть на предстоящем мирном саммите в Швейцарии. По его словам, в первую очередь он заинтересован в обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, обмене пленными в формате «всех на всех» и возвращении на Украину вывезенных из нее детей.
Армия.
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Доллар — 91,63 рубля. Евро — 99,40 рубля.
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