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Политика

День 822-й. Самое важное к утру 26 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Украина рискует потерять еще больше своих территорий, если Вашингтон проигнорирует предложения РФ по мирным переговорам. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что базой для переговоров России и Украины мог бы стать проект договора, согласованный в марте 2022 года.
  • Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам встречи глав ведомств стран G7 в Италии заявила, что основной механизм использования замороженных активов России — обеспечение кредита Украине средствами, вырученными за счет инвестирования российских средств. На счетах в западных банках заморожено примерно $300 млрд Банка России.
  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие условия Украина планирует выдвинуть на предстоящем мирном саммите в Швейцарии. По его словам, в первую очередь он заинтересован в обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, обмене пленными в формате «всех на всех» и возвращении на Украину вывезенных из нее детей.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,63 рубля. Евро — 99,40 рубля.

ТАСС: армия РФ ударила по складу ВСУ, расположенному в торговом центре Харькова.

Над Белгородской областью уничтожены ПКР «Нептун» и 29 снарядов РСЗО «Вампир».

NYT: Украина отправит на фронт 350 заключенных.

Зеленский назвал скучными разговоры о его нелегитимности.

Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани.

Песков: потребности в мобилизации в России нет.

Посол Антонов: США показали незаинтересованность в мире на Украине.

В Румынии заявили о планах нарастить производство боеприпасов для Abrams.

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