День 820-й. Самое важное к утру 24 мая

Китай и Бразилия выступили против оружия массового уничтожения в украинском конфликте. В заявлении министра иностранных дел КНР Ван И и специального помощника бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморима отмечается, что Пекин и Бразилиа будут делать все возможное, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса.