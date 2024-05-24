24 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 820-й. Самое важное к утру 24 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Китай и Бразилия выступили против оружия массового уничтожения в украинском конфликте. В заявлении министра иностранных дел КНР Ван И и специального помощника бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморима отмечается, что Пекин и Бразилиа будут делать все возможное, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса.

  • Советник главы Крыма назвал видео прилетов ВСУ работой на противника. По словам Олега Крючкова, такие публикации могут служить корректировкой для врага.

  • Politico: в США первая группа украинских летчиков завершила обучение пилотированию F-16. По данным газеты, военные сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,33 рублей. Евро — 98,10 рублей.

Военные группировки "Центр" отработали форсирование водных преград в зоне СВО.

ВСУ пытались уничтожить группу сослуживцев, попавших в плен под Урожайным.

Китай и Бразилия назвали переговоры единственным путем решения кризиса на Украине.

На конференции в Бухаресте обсуждали вопрос о передаче Румынией ЗРК Patriot Украине.

Херш: некоторые сотрудники разведки считают США ответственными за конфликт на Украине.

Боррель приветствовал воссоединение в Москве детей с Украины с их семьями.

МО РФ сообщило об уничтожении еще одного украинского беспилотника в Белгородской области.

Бардаш в ответ на обвинения СБУ заявил, что хотел уберечь украинцев от напрасной гибели.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Погнали играть
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость