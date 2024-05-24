День 820-й. Самое важное к утру 24 мая

Главные новости
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Китай и Бразилия выступили против оружия массового уничтожения в украинском конфликте. В заявлении министра иностранных дел КНР Ван И и специального помощника бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморима отмечается, что Пекин и Бразилиа будут делать все возможное, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса.
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Советник главы Крыма назвал видео прилетов ВСУ работой на противника. По словам Олега Крючкова, такие публикации могут служить корректировкой для врага.
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Politico: в США первая группа украинских летчиков завершила обучение пилотированию F-16. По данным газеты, военные сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки.
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Доллар — 90,33 рублей. Евро — 98,10 рублей.
Военные группировки "Центр" отработали форсирование водных преград в зоне СВО.
ВСУ пытались уничтожить группу сослуживцев, попавших в плен под Урожайным.
Китай и Бразилия назвали переговоры единственным путем решения кризиса на Украине.
На конференции в Бухаресте обсуждали вопрос о передаче Румынией ЗРК Patriot Украине.
Херш: некоторые сотрудники разведки считают США ответственными за конфликт на Украине.
Боррель приветствовал воссоединение в Москве детей с Украины с их семьями.
МО РФ сообщило об уничтожении еще одного украинского беспилотника в Белгородской области.
Бардаш в ответ на обвинения СБУ заявил, что хотел уберечь украинцев от напрасной гибели.
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