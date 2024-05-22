Главные новости
- Пресс-служба Представительства России при Евросоюзе прокомментировала недавнее решение Совета ЕС, позволяющее использовать ради помощи Украине прибыл прибыль от заблокированных российских активов. В дипмиссии назвали это воровством и заявили, что рано или поздно Евросоюзу придется вернуть России все ее активы.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая сегодня, 21 мая, прибыла с необъявленным визитом в Киев, призвала союзников объединить усилия для поддержки Украины, в том числе для укрепления противовоздушной обороны страны. Иначе, по словам Бербок, российские войска могут оказаться у границ западных стран.
- Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту заявила, что международная организация не располагает данными о жертвах среди гражданского населения России, поэтому не может комментировать удары ВСУ. При этом она подчеркнула, что ООН осуждает атаки против гражданского населения.
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Доллар — 90,33 рублей. Евро — 98,10 рублей.
СКР установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде.
Дмитрий Медведев заявил, что участие нейтральных стран в международной конференции по Украине приведет к их зависимости от украинских властей и скажется на отношениях с Россией.
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