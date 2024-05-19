День 815-й. Самое важное к утру 19 мая

Главные новости
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Всего в ночь на 19 мая подавлено не менее десяти беспилотников, они пытались атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов, сообщили в оперштабе.
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Силы ПВО сбили беспилотник в Чернянском районе Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Премьер-министр Эстонии призвала «действовать решительно» при оказании помощи Киеву и не попасться «в ловушку страха».
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В зоне военной операции погиб замкомандира эскадрильи ВСУ Денис Василюк.
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Доллар — 90,99 рублей, Евро — 98,78 рубля.
МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Романа Машовца.
Губернатор Ленобласти опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу.
Глава Минобороны ФРГ Писториус запросил еще 3,8 млрд евро для Украины.
В Белгородской области из-за падения дрона загорелась крыша храма.
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры.
Премьер-министр Эстонии призвала «действовать решительно» при оказании помощи Киеву и не попасться «в ловушку страха».
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