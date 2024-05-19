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Политика

День 815-й. Самое важное к утру 19 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Всего в ночь на 19 мая подавлено не менее десяти беспилотников, они пытались атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов, сообщили в оперштабе.

  • Силы ПВО сбили беспилотник в Чернянском районе Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

  • Премьер-министр Эстонии призвала «действовать решительно» при оказании помощи Киеву и не попасться «в ловушку страха».

  • В зоне военной операции погиб замкомандира эскадрильи ВСУ Денис Василюк.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Доллар — 90,99 рублей, Евро — 98,78 рубля.

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Губернатор Ленобласти опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу.

Глава Минобороны ФРГ Писториус запросил еще 3,8 млрд евро для Украины.

В Белгородской области из-за падения дрона загорелась крыша храма.

Развожаев сообщил об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры.

Премьер-министр Эстонии призвала «действовать решительно» при оказании помощи Киеву и не попасться «в ловушку страха».

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