День 814-й. Самое важное к утру 18 мая

Главные новости
- Депутаты Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» внесли законопроект об освобождении заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах, которые находятся на территориях, подконтрольных России. Мера не коснется осужденных пожизненно или за преступления против нацбезопасности.
- Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщили The Wall Street Journal американские чиновники и представители Минобороны США.
- Самое большое преимущество России в конфликте — ограничения Запада для Киева по применению поставляемого оружия для ударов по российской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP.
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На Украине будут считать повестки врученными по почте при отсутствии получателя.
Цены на никель побили рекорд на фоне беспорядков в Новой Каледонии. Из-за беспорядков остановилось производство металла, на фоне этого цены на минерал выросли до максимума за 9 месяцев ($21 150 за тонну).
Евробонды России предложили выпускать не только в долларах и евро.
Hyundai, Lada и Kia попали в черный список автоугонщиков.
Минэкономразвития и заинтересованные органы власти прорабатывают возможность применения механизма экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для тестирования технологий по обезличиванию персональных данных россиян
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