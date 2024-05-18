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Политика

День 814-й. Самое важное к утру 18 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Депутаты Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» внесли законопроект об освобождении заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах, которые находятся на территориях, подконтрольных России. Мера не коснется осужденных пожизненно или за преступления против нацбезопасности.
  • Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщили The Wall Street Journal американские чиновники и представители Минобороны США.
  • Самое большое преимущество России в конфликте — ограничения Запада для Киева по применению поставляемого оружия для ударов по российской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Кадр видеообращения / t.me/V_Zelenskiy_official

Одной строкой

На Украине будут считать повестки врученными по почте при отсутствии получателя.

Цены на никель побили рекорд на фоне беспорядков в Новой Каледонии. Из-за беспорядков остановилось производство металла, на фоне этого цены на минерал выросли до максимума за 9 месяцев ($21 150 за тонну).

Евробонды России предложили выпускать не только в долларах и евро.

Hyundai, Lada и Kia попали в черный список автоугонщиков.

Минэкономразвития и заинтересованные органы власти прорабатывают возможность применения механизма экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для тестирования технологий по обезличиванию персональных данных россиян

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