День 814-й. Самое важное к утру 18 мая

На Украине будут считать повестки врученными по почте при отсутствии получателя.

Цены на никель побили рекорд на фоне беспорядков в Новой Каледонии. Из-за беспорядков остановилось производство металла, на фоне этого цены на минерал выросли до максимума за 9 месяцев ($21 150 за тонну).

Евробонды России предложили выпускать не только в долларах и евро.

Hyundai, Lada и Kia попали в черный список автоугонщиков.