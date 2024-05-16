День 812-й. Самое важное к утру 16 мая

Главные новости
- Более 50 стран зарегистрировались для участия в мирной конференции по Украине в швейцарском городе Бюргеншток 15 и 16 июня, сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд. Власти пригласили на мероприятие делегации из 160 стран.
- Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса сказал, что доволен работой военнослужащих в зоне боевых действий на территории Украины. По его словам, они воюют хорошо и улучшают положение на линии соприкосновения.
- США позволяют Украине самой решать, как ей вести боевые действия, при этом американские власти не стимулируют страну наносить удары поставляемым оружием за пределами своей территории, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве.
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Доллар — 91,05 рублей. Евро — 99,13 рублей.
Над Тульской областью сбиты два беспилотника.
Минобороны сообщило об уничтожении пяти ракет ATACMS над Крымом.
CША дополнительно выделят Украине $2 млрд на закупки оружия.
Блинкен: Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой.
США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове.
Офис Зеленского подтвердил отмену зарубежных визитов из-за ситуации на фронте.
Министр обороны Швеции пообещал рассмотреть отправку войск на Украину в случае запроса.
Politico: Украина потребовала от США снять запрет на удары по территории России.
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