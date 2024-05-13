День 809-й. Самое важное к утру 13 мая

Антонов: США готовы делать все, чтобы снять с Киева ответственность за злодеяния. Посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что обещания Украины не использовать по целям в РФ полученные из Америки вооружения "гроша ломаного не стоят".

Сирену ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе в 10-й раз за день. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон.