День 809-й. Самое важное к утру 13 мая

Главные новости
-
Антонов: США готовы делать все, чтобы снять с Киева ответственность за злодеяния. Посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что обещания Украины не использовать по целям в РФ полученные из Америки вооружения "гроша ломаного не стоят".
-
Сирену ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе в 10-й раз за день. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон.
-
Музыкант Александр Ванюшкин в ЛНР спел для матери погибшего на СВО бойца. Артист пожелал женщине стойкости и здоровья, поблагодарил за воспитание сына и заверил ее в победе.
Одной строкой
Доллар — 92,26 рубля. Евро — 99,50 рубля.
МО РФ сообщило, что десантники сбили украинский дрон "Баба-яга" над Часовым Яром.
МО РФ: экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ.
Участники СВО с Колымы смогут получать медпомощь в Санкт-Петербурге.
В Совфеде заявили, что киевский режим ответит за обстрел Белгорода.
На Сахалине военный получил семь лет колонии за уклонение от службы в зоне СВО.
Система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей.
В Белгороде число погибших при обрушении дома выросло до 15.
В Белгороде на пяти улицах аварийно отключили электроэнергию.
Самое важное - в нашем Telegram-канале