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Политика

День 809-й. Самое важное к утру 13 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Антонов: США готовы делать все, чтобы снять с Киева ответственность за злодеяния. Посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что обещания Украины не использовать по целям в РФ полученные из Америки вооружения "гроша ломаного не стоят".

  • Сирену ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе в 10-й раз за день. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон.

  • Музыкант Александр Ванюшкин в ЛНР спел для матери погибшего на СВО бойца. Артист пожелал женщине стойкости и здоровья, поблагодарил за воспитание сына и заверил ее в победе.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,26 рубля. Евро — 99,50 рубля.

МО РФ сообщило, что десантники сбили украинский дрон "Баба-яга" над Часовым Яром.

МО РФ: экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ.

Участники СВО с Колымы смогут получать медпомощь в Санкт-Петербурге.

В Совфеде заявили, что киевский режим ответит за обстрел Белгорода.

На Сахалине военный получил семь лет колонии за уклонение от службы в зоне СВО.

Система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей.

В Белгороде число погибших при обрушении дома выросло до 15.

В Белгороде на пяти улицах аварийно отключили электроэнергию.

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