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Политика

День 808-й. Самое важное к утру 12 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атаки 11 мая. Повреждено больше 300 квартир в 85 многоквартирных домах, 4 индивидуальных дома, 14 зданий коммерческих предприятий. Из 29 пострадавших 12 получили амбулаторную помощь и находятся дома, 17 — остаются в больницах;
  • Город Шебекино Белгородской области дважды попал сегодня утром под обстрел. Из-за повреждения линий передач жители города находятся без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков;
  • В Волгоградской области средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку с использованием беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров. При падении БПЛА и взрыва «на площадке Волгоградского НПЗ» возникло возгорание, его потушили.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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