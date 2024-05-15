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Политика

День 811-й. Самое важное к утру 15 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Кулеба заявил, что бьется головой об стену в надежде получить Patriot для Киева. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что украинская дипломатия в этом вопросе не работает должным образом.

  • ЦКБР: бойцы РФ жалуются на помехи из-за влияния солнечной активности на работу дронов. Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что 13-14 мая солнечная активность была настолько большая, что северные сияния видели по всему миру.

  • Путин: Россия положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Президент РФ отметил, что в КНР понимают первопричины конфликта и его глобальное геополитическое значение.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,63 рубля. Евро — 98,83 рублей.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении спецтехники и живой силы ВСУ.

Bloomberg: США хотят направить Украине еще одну систему Patriot.

Развожаев сообщил, что пострадавших при падении осколков ракеты в Севастополе нет.

Развожаев заявил, что военные отразили массированную атаку на Севастополь.

ПВО сбила несколько ракет над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек.

Миссия РФ при ООН: Блинкен выступал в клубе Киева, пока украинцев отправляли в мясорубку.

В ВСУ признали, что отошли в Волчанске на "отдельных участках".

Небензя заявил, что место Зеленского находится "на свалке истории".

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