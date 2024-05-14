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Политика

День 810-й. Самое важное к утру 14 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Советник президента Эстонии Мадис Ролл заявил, что правительство страны рассматривает возможность отправки своих войск на запад Украины. По его словам, эстонские солдаты могли бы взять на себя «тыловые роли и задачи» бойцов ВСУ, которые не связаны с ведением боевых действий. Так, считают эстонские власти, можно было бы освободить украинских солдат для борьбы на фронте.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для решения вопроса восстановления Украины нужно сначала обеспечить ей победу в конфликте. По его словам, если Украина потерпит поражение, то уже будет нечего восстанавливать.
  • Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что в ходе российских атак по объектам энергоинфраструктуры страна потеряла мощности для производства 8 гигаватт электроэнергии. По его словам, инфраструктуре был нанесен колоссальный ущерб.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Доллар — 91,63 рубля. Евро — 98,83 рублей.

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