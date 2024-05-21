День 817-й. Самое важное к утру 21 мая

Главные новости
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Запад не дает согласия на использование своего оружия для ударов по России и Украина не нарушает этого запрета, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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Восстановление разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить из-за ухудшения оперативной обстановки.
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В Свердловске в ЛНР поврежден склад с ГСМ после удара украинских сил с применением кассетных боеприпасов.
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «псевдомирной» конференцию, которая запланирована в Швейцарии в июне.
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Аудитор Счетной палаты Олег Савельев, который курировал аудит в том числе обороны и национальной безопасности, указом Владимира Путина назначен заместителем министра обороны Андрея Белоусова.
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Глава МАГАТЭ Гросси назвал тревожной ситуацию на Запорожской АЭС.
Большие подорлики начали облетать территорию Украины из-за военных действий.
Доллар — 90,65 рублей, Евро — 98,58 рублей.
ООН будет считать Зеленского президентом, несмотря на не прошедшие выборы.
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