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Политика

День 817-й. Самое важное к утру 21 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Запад не дает согласия на использование своего оружия для ударов по России и Украина не нарушает этого запрета, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

  • Восстановление разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить из-за ухудшения оперативной обстановки.

  • В Свердловске в ЛНР поврежден склад с ГСМ после удара украинских сил с применением кассетных боеприпасов.

  • Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «псевдомирной» конференцию, которая запланирована в Швейцарии в июне.

  • Аудитор Счетной палаты Олег Савельев, который курировал аудит в том числе обороны и национальной безопасности, указом Владимира Путина назначен заместителем министра обороны Андрея Белоусова.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Глава МАГАТЭ Гросси назвал тревожной ситуацию на Запорожской АЭС.

Большие подорлики начали облетать территорию Украины из-за военных действий.

Доллар — 90,65 рублей, Евро — 98,58 рублей.

ООН будет считать Зеленского президентом, несмотря на не прошедшие выборы.

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