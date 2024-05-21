День 817-й. Самое важное к утру 21 мая

Запад не дает согласия на использование своего оружия для ударов по России и Украина не нарушает этого запрета, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Восстановление разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить из-за ухудшения оперативной обстановки.

В Свердловске в ЛНР поврежден склад с ГСМ после удара украинских сил с применением кассетных боеприпасов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «псевдомирной» конференцию, которая запланирована в Швейцарии в июне.