День 816-й. Самое важное к утру 20 мая

Главные новости
- Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. Он разыскивается по статье УК. По какой именно, не уточняется.
- Министр обороны ФРГ Борис Писториус запросил у правительства дополнительные €3,8 млрд для финансирования военной помощи Украине в текущем году, сообщил Bild со ссылкой на источники. При этом в бюджете Германии на 2024 год на поддержку Украины заложено €8 млрд — вдвое больше, чем планировалось изначально.
- Российские военные активно продвигаются в Волчанске Харьковской области Украины и эвакуируют мирных жителей на территорию России, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live». По его словам, для эвакуированных в Белгородской области действуют пункты временного размещения.
Армия. Мобилизация.
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WSJ: Украина просит США помочь в нанесении ударов по территории России.
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