День 816-й. Самое важное к утру 20 мая

Доллар — 90,89 рублей. Евро — 98,84 рублей.

Великобритания передала Украине 80 ракет ПВО, 1 млн патронов и 20 амфибий.

Атаковавшие Славянский НПЗ беспилотники несли заряды с поражающими элементами.

Из приграничных районов Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек.

WSJ: Украина просит США помочь в нанесении ударов по территории России.

При обстреле Шебекино ранены 11 человек, в том числе трое детей.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 61 БПЛА и девяти ATACMS за ночь.