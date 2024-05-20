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Политика

День 816-й. Самое важное к утру 20 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. Он разыскивается по статье УК. По какой именно, не уточняется.
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус запросил у правительства дополнительные €3,8 млрд для финансирования военной помощи Украине в текущем году, сообщил Bild со ссылкой на источники. При этом в бюджете Германии на 2024 год на поддержку Украины заложено €8 млрд — вдвое больше, чем планировалось изначально.
  • Российские военные активно продвигаются в Волчанске Харьковской области Украины и эвакуируют мирных жителей на территорию России, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live». По его словам, для эвакуированных в Белгородской области действуют пункты временного размещения.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,89 рублей. Евро — 98,84 рублей.

Великобритания передала Украине 80 ракет ПВО, 1 млн патронов и 20 амфибий.

Атаковавшие Славянский НПЗ беспилотники несли заряды с поражающими элементами.

Из приграничных районов Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек.

WSJ: Украина просит США помочь в нанесении ударов по территории России.

При обстреле Шебекино ранены 11 человек, в том числе трое детей.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 61 БПЛА и девяти ATACMS за ночь.

Над Белгородской областью сбиты четыре авиабомбы Hammer и две ракеты HARM

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