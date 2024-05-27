День 823-й. Самое важное к утру 27 мая

Главные новости
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал администрацию Белгорода за медленную ликвидацию последствий украинских обстрелов. Он обратил внимание на отсутствие строительных бригад, оцепления у разрушенных зданий, мусорных контейнеров.
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о праве Украины на самооборону. Под ней министр подразумевает совершение военных операций против целей на территории России. Свою позицию господин Йонсон объяснил международным правом.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что появившиеся среди американских политиков призывы разрешить Украине наносить американским оружием удары по территории РФ отражают безысходность США. Министр считает, что правительство Соединенных Штатов понимает невозможность достижения своих целей «честными средствами».
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Доллар — 91,63 рубля. Евро — 99,41 рублей.
The Economist: поставки снарядов Украине затянулись из-за дефицита взрывчатки.
МВД разыскивает украинских генералов Горбатюка и Вишневского.
Spiegel: страны Балтии введут на Украину войска в случае прорыва ВС России.
У берегов Сочи замечен американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk.
Медведев: удар США по силам России на Украине привел бы к мировой войне.
Глава Минобороны Италии: помощь Киеву должна оставлять возможность переговоров.
Зеленский призвал Байдена и Си присоединиться к саммиту по Украине в Швейцарии.
Sky News: Россия производит боеприпасы в три раза быстрее союзников Украины.
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