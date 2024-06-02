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Политика

День 829-й. Самое важное к утру 2 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • При незаконных попытках пересечь границу Украины со странами Евросоюза погибли «почти 45 человек», сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Ведомство считает погибших «жертвами авантюризма или трусости»;
  • Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в ночь на 1 июня польская армия подняла в небо самолеты в связи с активностью дальней авиации России на территории Украины. Сообщение о приземлении самолетов появилось в соцсети X спустя три часа после оповещения о поднятии их в воздух;
  • Минобороны подтвердило в Telegram-канале прибытие освобожденных военнопленных в Москву. Россия и Украина обменялись военнопленными в конце мая по формуле «75 на 75». Обмен произошел впервые с февраля. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90, 10 рубля. Евро — 97,72 рубля.

При обстреле ВСУ Новогоровки в Запорожской области погибли мирная жительница и ее 13-летняя дочь, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) сообщил, что власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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