США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В Луганске прогремело несколько взрывов, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента. О взрывах также пишет ЛуганскИнформЦентр.

В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Военкомы при сверке личных данных мобилизуют сотрудников ВПК, что вредит обороноспособности Украины, пожаловались несколько десятков производств в письме на имя Сырского и Шмыгаля.