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Политика

День 831-й. Самое важное к утру 4 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

  • В Луганске прогремело несколько взрывов, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента. О взрывах также пишет ЛуганскИнформЦентр.

  • В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

  • Военкомы при сверке личных данных мобилизуют сотрудников ВПК, что вредит обороноспособности Украины, пожаловались несколько десятков производств в письме на имя Сырского и Шмыгаля.

  • США ограничили возможность ВСУ применять американское оружие по целям в России, и Киев это понимает, вряд ли география ударов изменится в ближайшие месяцы, оценили в Белом доме.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

В Днепре прогремели взрывы.

Москва предупредила западные страны о последствиях, которые могут повлечь за собой поставки Украине истребителей F-16.

Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью.

Доллар — 89,09 рубля, Евро — 96,99 рубля.

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