Главные новости
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США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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В Луганске прогремело несколько взрывов, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента. О взрывах также пишет ЛуганскИнформЦентр.
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В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Военкомы при сверке личных данных мобилизуют сотрудников ВПК, что вредит обороноспособности Украины, пожаловались несколько десятков производств в письме на имя Сырского и Шмыгаля.
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США ограничили возможность ВСУ применять американское оружие по целям в России, и Киев это понимает, вряд ли география ударов изменится в ближайшие месяцы, оценили в Белом доме.
Одной строкой
В Днепре прогремели взрывы.
Москва предупредила западные страны о последствиях, которые могут повлечь за собой поставки Украине истребителей F-16.
Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью.
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