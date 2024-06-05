Главные новости
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Ленинский суд Курска удовлетворил требования прокуратуры и запретил «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» работу в России некоего объединения, в которое, в частности, входил основатель алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгений Черняк, сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.
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Минобороны сообщило об очередном украинском беспилотнике сбитом над Белгородской областью.
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Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении двух объектов инфраструктуры в регионе.
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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что более 20 стран поддержали китайский план по урегулированию конфликта на Украине. Он предусматривает прекращение огня по нынешней линии фронта.Соединенные Штаты никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
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Доллар — 88,80 рубля, Евро — 96,56 рубля.
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Воронежу.
Антидроновые ружья и охотничьи карабины, которые стреляют дробью, являются эффективным средством против украинских беспилотников.
Белый дом заявил, что прибывающее оружие помогло ВСУ «выбраться из ямы».
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