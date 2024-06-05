Ленинский суд Курска удовлетворил требования прокуратуры и запретил «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» работу в России некоего объединения, в которое, в частности, входил основатель алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгений Черняк , сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что более 20 стран поддержали китайский план по урегулированию конфликта на Украине. Он предусматривает прекращение огня по нынешней линии фронта.Соединенные Штаты никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.