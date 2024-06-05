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Политика

День 832-й. Самое важное к утру 5 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Ленинский суд Курска удовлетворил требования прокуратуры и запретил «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» работу в России некоего объединения, в которое, в частности, входил основатель алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгений Черняк, сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

  • Минобороны сообщило об очередном украинском беспилотнике сбитом над Белгородской областью.

  • Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении двух объектов инфраструктуры в регионе.

  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что более 20 стран поддержали китайский план по урегулированию конфликта на Украине. Он предусматривает прекращение огня по нынешней линии фронта.Соединенные Штаты никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 88,80 рубля, Евро — 96,56 рубля.

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Воронежу.

Антидроновые ружья и охотничьи карабины, которые стреляют дробью, являются эффективным средством против украинских беспилотников.

Белый дом заявил, что прибывающее оружие помогло ВСУ «выбраться из ямы».

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