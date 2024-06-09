День 836-й. Самое важное к утру 9 июня

Орбан заявил о намерении Запада нанести РФ военное поражение ради ее богатств. По мнению премьер-министра Венгрии, различные "поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты" уже пытаются нажиться на российско-украинском конфликте.

Глава Минобороны Австрии назвала решение Запада бить по РФ пересечением красной линии. Клаудиа Таннер отметила, что рада разъяснению генсека НАТО Йенса Столтенберга, "который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину".