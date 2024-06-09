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Политика

День 836-й. Самое важное к утру 9 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Орбан заявил о намерении Запада нанести РФ военное поражение ради ее богатств. По мнению премьер-министра Венгрии, различные "поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты" уже пытаются нажиться на российско-украинском конфликте.

  • Глава Минобороны Австрии назвала решение Запада бить по РФ пересечением красной линии. Клаудиа Таннер отметила, что рада разъяснению генсека НАТО Йенса Столтенберга, "который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину".

  • Семьи погибших при ударе ВСУ по селу на Херсонщине могут получить выплату 10 тыс. рублей. Также у них есть возможность получить гуманитарную помощь и вещи первой необходимости.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Медведев посоветовал Шольцу покаяться перед украинцами.

В Геническе в центральном парке зажгли свечи в память о жертвах обстрела Садового.

Иран выступает за диалог между РФ и Западом.

В Белгородской области после атак ВСУ повреждены три частных дома и ЛЭП.

Париж и Вашингтон намерены добиваться передачи Украине доходов от активов РФ.

В Киеве заявили о договоренностях со странами Запада по дополнительным системам ПВО.

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