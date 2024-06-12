День 839-й. Самое важное к утру 12 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

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Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией передала Украине 32 ракеты для системы ПВО Patriot, еще 68 прибудут в ближайшее время.

В Крыму национализировали квартиру украинского бизнесмена Виталия Хомутынника.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения. Минобороны России подчеркивает — удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Минобороны РФ. vk.com/mil

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками на приграничных с Белгородской областью территориях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. США уже в среду могут объявить об ужесточении антироссийских санкций, выяснил Bloomberg. Норвегия выделит 240 млн евро на закупку средств ПВО для Киева. В российском обществе назрел запрос на обновление элиты, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты в статье по случаю Дня России. Суд в Москве заочно арестовал снайпершу из Грузии за службу в ВСУ.

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