День 840-й. Самое важное к утру 13 июня

Министры обороны НАТО утвердят план по выделению Киеву оружия на $40 млрд в год. План должен быть окончательно одобрен лидерами стран альянса на саммите в Вашингтоне 9-11 июля.

МО РФ рассказало о подвиге рядового, который задержал диверсантов. Кроме того, в российском военном ведомстве рассказали о гвардии старшем лейтенанте Павле Гущине, который командовал подразделением во время штурма укрепленного опорника ВСУ.