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Политика

День 840-й. Самое важное к утру 13 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министры обороны НАТО утвердят план по выделению Киеву оружия на $40 млрд в год. План должен быть окончательно одобрен лидерами стран альянса на саммите в Вашингтоне 9-11 июля.

  • МО РФ рассказало о подвиге рядового, который задержал диверсантов. Кроме того, в российском военном ведомстве рассказали о гвардии старшем лейтенанте Павле Гущине, который командовал подразделением во время штурма укрепленного опорника ВСУ.

  • Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы интервью через профильное управление. Издание "Страна" отмечает, что материалы, которые командиры ВС Украины собираются опубликовать в СМИ, необходимо направить на согласование не позднее чем за три дня до их обнародования.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

"Известия": российские конструкторы разработали компактный пулемет ПКZ.

В ВС РФ сообщили о ликвидации в рядах ВСУ в Новомихайловке подразделения "головорезов".

Дети участников СВО с Камчатки смогут отдохнуть в детских лагерях за пределами региона.

Милей примет участие только в первом дне конференции по Украине в Швейцарии.

Сунак объявит о выделении Украине пакета помощи на $310 млн на саммите G7.

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