День 840-й. Самое важное к утру 13 июня

Главные новости
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Министры обороны НАТО утвердят план по выделению Киеву оружия на $40 млрд в год. План должен быть окончательно одобрен лидерами стран альянса на саммите в Вашингтоне 9-11 июля.
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МО РФ рассказало о подвиге рядового, который задержал диверсантов. Кроме того, в российском военном ведомстве рассказали о гвардии старшем лейтенанте Павле Гущине, который командовал подразделением во время штурма укрепленного опорника ВСУ.
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Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы интервью через профильное управление. Издание "Страна" отмечает, что материалы, которые командиры ВС Украины собираются опубликовать в СМИ, необходимо направить на согласование не позднее чем за три дня до их обнародования.
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"Известия": российские конструкторы разработали компактный пулемет ПКZ.
В ВС РФ сообщили о ликвидации в рядах ВСУ в Новомихайловке подразделения "головорезов".
Дети участников СВО с Камчатки смогут отдохнуть в детских лагерях за пределами региона.
Милей примет участие только в первом дне конференции по Украине в Швейцарии.
Сунак объявит о выделении Украине пакета помощи на $310 млн на саммите G7.
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