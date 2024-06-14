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Политика

День 841-й. Самое важное к утру 14 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Анти-БПЛА "Серп-ВС5" впервые задействовали в подготовке операторов дронов для СВО. Как отметили в учебном центре Ленинградского военного округа, специалисты должны и уметь летать, и понимать, как обнаружить и подавить вражеский беспилотник.

  • Чиновник США назвал скудной программу подготовки пилотов ВСУ применению F-16.

  • Трамп пообещал Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах. Спортсмен встретился с бывшим лидером США на турнире UFC 302, который проходил в Ньюарке в начале июня.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

В Курской области объявляли ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА.

В Ростовской области из-за атаки БПЛА нарушилось электроснабжение Морозовского района.

Минобороны РФ сообщило о поражении вертолетом Ми-35М укрепрайона ВСУ.

"Херсонское сопротивление" сообщило, что чиновники вывозят из города имущество.

Военный суд рассмотрит дело трех сыновей липецкого священника о госизмене.

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