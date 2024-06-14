День 841-й. Самое важное к утру 14 июня

Анти-БПЛА "Серп-ВС5" впервые задействовали в подготовке операторов дронов для СВО. Как отметили в учебном центре Ленинградского военного округа, специалисты должны и уметь летать, и понимать, как обнаружить и подавить вражеский беспилотник.