День 842-й. Самое важное к утру 15 июня

Премьер Британии заявил, что не думает об отправке войск на Украину. Риши Сунак также отметил, что ракеты должны использоваться "при соблюдении международных гуманитарных законов".

Захарова заявила, что соглашение с Украиной по безопасности важно США, пока это им выгодно. Официальный представитель МИД РФ отметила, что этот документ никакой силы уже не имеет.