День 842-й. Самое важное к утру 15 июня

Главные новости
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Премьер Британии заявил, что не думает об отправке войск на Украину. Риши Сунак также отметил, что ракеты должны использоваться "при соблюдении международных гуманитарных законов".
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Захарова заявила, что соглашение с Украиной по безопасности важно США, пока это им выгодно. Официальный представитель МИД РФ отметила, что этот документ никакой силы уже не имеет.
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На Украине заявили, что попытки уклонистов сбежать становятся более дерзкими. Представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко отметил, что группы, которые пытаются одновременно пересечь границу, становятся все более крупными.
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Водолацкий сообщил, что Кременской район ЛНР освободят от ВСУ в течение месяца-полутора.
В Шебекине на месте обрушения дома после обстрела ВСУ нашли тело четвертого погибшего.
Небензя: Киев и Запад будут ответственны за кровопролитие, если не примут предложение РФ.
Китай призвал стороны конфликта на Украине начать мирные переговоры.
Сунак назвал историческим решение использовать прибыль с активов РФ для помощи Украине.
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