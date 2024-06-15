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Политика

День 842-й. Самое важное к утру 15 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Премьер Британии заявил, что не думает об отправке войск на Украину. Риши Сунак также отметил, что ракеты должны использоваться "при соблюдении международных гуманитарных законов".

  • Захарова заявила, что соглашение с Украиной по безопасности важно США, пока это им выгодно. Официальный представитель МИД РФ отметила, что этот документ никакой силы уже не имеет.

  • На Украине заявили, что попытки уклонистов сбежать становятся более дерзкими. Представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко отметил, что группы, которые пытаются одновременно пересечь границу, становятся все более крупными.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Водолацкий сообщил, что Кременской район ЛНР освободят от ВСУ в течение месяца-полутора.

В Шебекине на месте обрушения дома после обстрела ВСУ нашли тело четвертого погибшего.

Небензя: Киев и Запад будут ответственны за кровопролитие, если не примут предложение РФ.

Китай призвал стороны конфликта на Украине начать мирные переговоры.

Сунак назвал историческим решение использовать прибыль с активов РФ для помощи Украине.

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