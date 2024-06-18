День 845-й. Самое важное к утру 18 июня

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

Цивилева заявила о наличии ПТСР у 20% возвращающихся с СВО бойцов. По словам замминистра обороны РФ, всем военным с таким диагнозом необходима психологическая поддержка и медицинская помощь.