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Политика

День 845-й. Самое важное к утру 18 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

  • Цивилева заявила о наличии ПТСР у 20% возвращающихся с СВО бойцов. По словам замминистра обороны РФ, всем военным с таким диагнозом необходима психологическая поддержка и медицинская помощь.

  • В СМИ КНДР назвали Россию союзником по сдерживанию американских провокаций. РФ разоблачает на международной арене несправедливые и опасные действия враждебных по отношению к КНДР сил, которые нарушают международное право, пишут северокорейские журналисты.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

СМИ: встреча по Украине в Швейцарии завершилась без существенного результата.

МО РФ: "Тор-М2" войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении.

МО РФ: вертолет Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ.

МО РФ сообщило об уничтожении американского БТР на сватовском направлении.

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