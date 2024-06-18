День 845-й. Самое важное к утру 18 июня

Главные новости
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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.
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Цивилева заявила о наличии ПТСР у 20% возвращающихся с СВО бойцов. По словам замминистра обороны РФ, всем военным с таким диагнозом необходима психологическая поддержка и медицинская помощь.
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В СМИ КНДР назвали Россию союзником по сдерживанию американских провокаций. РФ разоблачает на международной арене несправедливые и опасные действия враждебных по отношению к КНДР сил, которые нарушают международное право, пишут северокорейские журналисты.
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СМИ: встреча по Украине в Швейцарии завершилась без существенного результата.
МО РФ: "Тор-М2" войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении.
МО РФ: вертолет Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ.
МО РФ сообщило об уничтожении американского БТР на сватовском направлении.
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