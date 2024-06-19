День 846-й. Самое важное к утру 19 июня

Главные новости
- Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни не подтвердил и не опроверг отправку Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Накануне Il Fatto quotidiano со ссылкой на источники сообщало, что ракеты войдут в девятый пакет помощи Италии Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании начальной общевойсковой подготовки. Согласно закону, опубликованному на сайте Верховной рады, общевойсковая подготовка вводится для учащихся средних и высших учебных заведений Украины.
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина «напрасно» отвергла предложение о заключении мира на условиях, которые предложил президент России Владимир Путин. По словам господина Медведева, наступление российской армии продолжится, если Киев не пойдет на соглашение.
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Доллар — 85,75 рублей. Евро — 92,06 рубля.
Умер сопровождавший журналистов НТВ в Горловке военнослужащий.
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