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Политика

День 846-й. Самое важное к утру 19 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни не подтвердил и не опроверг отправку Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Накануне Il Fatto quotidiano со ссылкой на источники сообщало, что ракеты войдут в девятый пакет помощи Италии Украине.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании начальной общевойсковой подготовки. Согласно закону, опубликованному на сайте Верховной рады, общевойсковая подготовка вводится для учащихся средних и высших учебных заведений Украины.
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина «напрасно» отвергла предложение о заключении мира на условиях, которые предложил президент России Владимир Путин. По словам господина Медведева, наступление российской армии продолжится, если Киев не пойдет на соглашение.
Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 85,75 рублей. Евро — 92,06 рубля.

Умер сопровождавший журналистов НТВ в Горловке военнослужащий.

Канцлер Австрии Нехаммер: удары ВСУ по России допустимы международным правом.

Рогозин предупредил о признаках подготовки ВСУ к контрнаступлению в Запорожье.

Депутат Верховной рады обвинила США в затягивании обучения украинцев F-16.

МИД: Россия считает провальным саммит по Украине в Швейцарии.

ЕС создал комиссию по борьбе с хищениями выделенной Украине помощи.

Столтенберг пригрозил Китаю санкциями за поддержку России.

Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации долга.

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