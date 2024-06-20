День 847-й. Самое важное к утру 20 июня

Главные новости
- Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала задержание бывшего осужденного и участника боевых действий, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. По словам Останиной, подобных преступлений с участием военных «будет еще больше». Она добавила, что правоохранительные органы должны защищать общество от подобных случаев.
- Правительство России определило порядок компенсации финансовым организацям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, речь идет о недополученных доходах по договорам, заключенным с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, с другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Для возмещения этих средств будет выделено 5,7 млрд руб. из резервного фонда правительства.
- Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть арсенал возможных контрмер в ответ на решение стран G7 выделить Украине $50 млрд за счет доходов от российских активов. Она сказала, что это «политические и экономические контрмеры», но подробности не привела.
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Доллар — 83,50 рубля. Евро — 89,70 рублей.
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