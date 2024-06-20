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Политика

День 847-й. Самое важное к утру 20 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала задержание бывшего осужденного и участника боевых действий, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. По словам Останиной, подобных преступлений с участием военных «будет еще больше». Она добавила, что правоохранительные органы должны защищать общество от подобных случаев.
  • Правительство России определило порядок компенсации финансовым организацям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, речь идет о недополученных доходах по договорам, заключенным с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, с другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Для возмещения этих средств будет выделено 5,7 млрд руб. из резервного фонда правительства.
  • Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть арсенал возможных контрмер в ответ на решение стран G7 выделить Украине $50 млрд за счет доходов от российских активов. Она сказала, что это «политические и экономические контрмеры», но подробности не привела.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 83,50 рубля. Евро — 89,70 рублей.

В Севастополе участникам СВО вместо земельных участков будут предлагать деньги.

МИД Швейцарии: коммюнике конференции не было подписано физически.

МФЖ призвала расследовать убийства журналистов Кожина и Цицаги в Донбассе.

Антигуа и Барбуда присоединились к швейцарской декларации по Украине.

Белый дом: поставляемые Киеву истребители F-16 разместят на территории Украины.

Посол Эстонии в Киеве заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину.

Ким Чен Ын: КНДР солидарна с армией и народом России в выполнении СВО.

Ермак: Украина открыта для участия России в следующем саммите.

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