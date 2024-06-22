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Политика

День 849-й. Самое важное к утру 22 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Украина намерена провести второй саммит по урегулированию с РФ до конца года. Ожидается, что мероприятие состоится до конца года в одной из стран Глобального Юга.

  • ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате удара был поврежден трансформатор, специалисты работают над решением проблемы.

  • В ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в шпионаже. Задержанные прибыли в Германию для слежки за гражданином Украины.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Украине запрещено атаковать американским оружием ключевые аэродромы РФ.

СБУ возбудила дело против актера Виталия Гогунского за поддержку спецоперации.

Орбан: НАТО готовит военную миссию на Украине, но без Венгрии.

Белоусов и Шадаев договорились упростить получение льгот для участников СВО.

Белгородское сельхозпредприятие атаковали дронами-камикадзе.

Два сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотников в Краснодарском крае.

В Брянской области уничтожены два беспилотника.

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