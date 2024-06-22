День 849-й. Самое важное к утру 22 июня

Украина намерена провести второй саммит по урегулированию с РФ до конца года. Ожидается, что мероприятие состоится до конца года в одной из стран Глобального Юга.

ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате удара был поврежден трансформатор, специалисты работают над решением проблемы.