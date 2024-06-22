День 849-й. Самое важное к утру 22 июня

Главные новости
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Украина намерена провести второй саммит по урегулированию с РФ до конца года. Ожидается, что мероприятие состоится до конца года в одной из стран Глобального Юга.
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ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате удара был поврежден трансформатор, специалисты работают над решением проблемы.
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В ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в шпионаже. Задержанные прибыли в Германию для слежки за гражданином Украины.
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Украине запрещено атаковать американским оружием ключевые аэродромы РФ.
СБУ возбудила дело против актера Виталия Гогунского за поддержку спецоперации.
Орбан: НАТО готовит военную миссию на Украине, но без Венгрии.
Белоусов и Шадаев договорились упростить получение льгот для участников СВО.
Белгородское сельхозпредприятие атаковали дронами-камикадзе.
Два сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотников в Краснодарском крае.
В Брянской области уничтожены два беспилотника.
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