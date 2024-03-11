День 746-й. Самое важное к утру 11 марта

Доллар — 90,60 рублей. Евро — 98,92 рубля.

В украинской военной разведке заявили, что не переживают по поводу обстрелов ЗАЭС.

Орбан заявил, что у Трампа есть план прекращения конфликта на Украине.

В ДНР сообщили об уничтожении Аbrams в районе поселка Бердычи под Авдеевкой.

В ДНР при детонации взрывчатки пострадал ребенок.

Керри заявил, что военные на Украине погибают за ценности США.

Вагенкнехт назвала призыв Папы Римского к миру на Украине "смелым и мудрым".

Лидер демократов в Палате представителей США не видит альтернатив проекту помощи Киеву.

Пушилин присвоил звание Героя ДНР погибшему в Мариуполе генералу Фролову.