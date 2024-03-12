12 марта
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Политика

День 747-й. Самое важное к утру 12 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Как минимум шесть российских регионов подверглись атакам в ночь на 12 марта. В Орловской области горит нефтебаза, в Белгородской обесточены семь сел. БПЛА также сбиты в Воронежской, Курской, Московской и Тульской областях.
  • Украина потеряет в 2024 году значительные территории, если ей не окажут существенную помощь, считает директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. По его мнению, дополнительное финансирование от США поможет Киеву удержаться в 2024 и 2025 годах, «вернуть наступательную инициативу» и вести переговоры «с позиции значительной силы».
  • Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что не исключает возможность отправки войск НАТО на Украину. По его мнению, высказывание Макрона прежде всего было связано с будущими решениями президента России Владимира Путина.
Армия.
Армия.
unsplash.com

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