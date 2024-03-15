День 750-й. Самое важное к утру 15 марта

Главные новости
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина наносила удары по кораблям Черноморского флота России ракетами, которые поставили страны—члены НАТО. По его словам, альянс намерен расширять сотрудничество с Украиной и Грузией, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.
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Депутаты немецкого Бундестага проголосовали против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Резолюцию об отправке ракет подавал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Трансляцию заседания Бундестага вели местные телеканалы.
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Французский Сенат одобрил двустороннее соглашение о взаимопомощи, заключенное с Украиной 16 февраля. Принятые Францией обязательства предусматривают военную помощь в размере до €3 млрд в 2024 году и поддержку будущего членства Украины в Европейском союзе.
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Доллар — 91,65 рублей. Евро — 99,64 рублей.
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Суд в Санкт-Петербурге арестовал участников запрещенного РДК до 27 апреля.
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Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни исключил направление войск республики на Украину.
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