День 751-й. Самое важное к утру 16 марта

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Постпредство РФ заявило о намеренном обстреле Киевом мирных городов.

США заявили, что не просили Францию прекратить риторику об отправке военных на Украину.

Минобороны РФ рассказало о подвиге рядового, вынесшего из-под обстрела шестерых раненых.

В Финляндии заявили, что Запад не должен в полной мере исключать отправку войск на Украину.

Число пострадавших при обстреле Грайворонского округа Белгородской области выросло до двух.

СМИ: Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ, зная о планах Киева.

Греция может продать Чехии оружие и боеприпасы для отправки на Украину.