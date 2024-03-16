Главные новости
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Лидер французской партии "Патриоты" обвинил во лжи об украинском конфликте. Флориан Филиппо отметил, что речь идет о минских соглашениях, реальной степени угрозы, манипулировании страхом и задействованных деньгах.
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Полянский: Запад использует трагедии из-за работы ПВО Украины для антироссийского пиара. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН отметил, что в результате работы таких ПВО гибнут мирные украинцы.
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В постпредстве РФ заявили, что представитель Чехии трусливо обходит зал Совбеза за версту. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Прага несет ответственность за обстрелы российских городов.
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Доллар — 92,90 рублей. Евро — 101,22 рублей.
Постпредство РФ заявило о намеренном обстреле Киевом мирных городов.
США заявили, что не просили Францию прекратить риторику об отправке военных на Украину.
Минобороны РФ рассказало о подвиге рядового, вынесшего из-под обстрела шестерых раненых.
В Финляндии заявили, что Запад не должен в полной мере исключать отправку войск на Украину.
Число пострадавших при обстреле Грайворонского округа Белгородской области выросло до двух.
СМИ: Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ, зная о планах Киева.
Греция может продать Чехии оружие и боеприпасы для отправки на Украину.
СМИ: Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ, зная о планах Киева.
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