День 432-й. Самое важное к утру 2 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 1 мая

На Донецком направлении за сутки уничтожено до 330 украинских военных, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили до 55 военнослужащих ВСУ, боевую бронемашину, один пикап, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, а также пресекли действия двух ДРГ; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 55 военнослужащих, а также боевая бронированная машина, два автомобиля, и гаубицу «Мста-Б»; На Купянском направлении уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20; На Херсонском направлении уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б»; ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. После удара нарушена работа предприятий по выпуску боеприпасов и военной техники для ВСУ; В районе Угледара поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ; Средствами ПВО РФ за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников; ВС РФ пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР; Войска РФ уничтожили склад боеприпасов 127-й мехбригады ВСУ в Харьковской области.

Часть немецких дипломатов покинула Россию

Германия заявила о возвращении из России части сотрудников немецких диппредставительств. Об этом сообщил МИД ФРГ, не приведя точное их число.

«В последние недели правительство ФРГ осуществляло контакты с российской стороной с целью сокращения присутствия российских спецслужб в Германии», — утверждается в сообщении.

Флаги России и Германии. CCO.

В результате этого некоторые работники российских представительств покинули Германию в середине месяца. Пресс-служба германской стороны заявляла, что их деятельность не соответствовала дипломатическому статусу. Российское правительство со своей стороны попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских представительств.

Омбудсмен Украины посоветовал жителям подконтрольных России территорий получать паспорта РФ , чтобы «выжить»

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец считает, что украинцам на подконтрольных России территориях не надо отказываться от гражданства РФ. Так он прокомментировал подписанный Владимиром Путиным указ об особенностях правового положения жителей присоединенных регионов, позволяющий в том числе депортировать их из России.

Паспорт. СС0

Лубинец считает, этот указ «направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию». По его мнению, всех граждан Украины, которые откажутся от российского паспорта, «просто арестуют». Он убежден, что «это будет отдельная категория гражданских заложников».

Напомним, согласно указу, иностранцами считаются жители присоединенных регионов, пожелавшие сохранить прежнее гражданство, а также граждане, проживавшие на этих территориях и переехавшие в Россию до 30 сентября 2022 года. Таких людей могут выдворить с территории РФ, если они представляют угрозу нацбезопасности.

В Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов после подрыва ж/д путей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железнодорожных путей в Унечском районе.

Железная дорога , грузовой поезд. altapress.ru

«1 мая в 10:17 на перегоне Унеча — Рассуха Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и семи вагонов грузового поезда. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Движение на участке приостановлено, работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда.

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