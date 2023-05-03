День 433-й. Самое важное к утру 3 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 2 мая

На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 290 украинских военных и наемников; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали до 65 единиц личного состава ВСУ и две гаубицы; На купянском направлении ликвидировано до 60 военнослужащих ВСУ и склад боеприпасов; В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжают бои при поддержке ВДВ; В ДНР ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районе Часова Яра, Богдановки и Григоровки; Средства ПВО РФ сбили за сутки три самолета Воздушных сил Украины.

Потери ВСУ растут , но Киев и США намерены продолжать

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в апреле ВСУ потеряли более 15 тыс. единиц личного состава — это на треть больше, чем в феврале. Кроме того, российскими войсками за месяц ликвидировано восемь вражеских самолетов, 277 БПЛА, 430 танков и броневиков, 18 РСЗО, 225 артиллерийских орудий и минометов.

Тем временем, военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка. А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую перед контрнаступлением.

Кладбище. unsplash.com

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, поскольку «Киев не сможет реализовать свои политические цели за это время». А замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заверил, что Америка продолжит поддерживать Украину.

«Зерновая сделка» оказалась в подвешенном состоянии

Агентство Reuters ранее сообщало, что на 3 мая назначены переговоры по «зерновой сделке» при посредничестве ООН, однако ряд источников эту информацию опровергают.

Стол переговоров. CC0

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, диалог продолжается, однако пока не приносят результатов. В МИД РФ заявили, что Россия не получала никакой информации о встрече по зерновой сделке 3 мая.

Переговоры по «зерновой сделке» могут пройти в Турции на этой неделе, утверждает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник, однако это не точно. Известно лишь, что 3 мая никаких контактов по «зерновой сделке» в Стамбуле не запланировано.

Зерно. Калькулятор. Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

В США подтвердили проведение Ватиканом тайной миссии на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США в курсе попыток Ватикана содействовать урегулированию конфликта России и Украины, передает «Коммерсантъ».

Ранее — 30 апреля — папа римский Франциск заявил, что сейчас на Украине проходит непубличная мирная миссия, о которой можно будет рассказать общественности, но позднее.

Памятник. Ватикан. Фонтан СС0

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этой миссии ничего не известно. То же самое утверждает и украинская сторона.

CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский не давал согласия на подобное обсуждение и если оно ведется, то это делается без ведома и благословения Киева.

Важное — одной строкой

Верховная рада Украины одобрила проект заявления, в котором говорится, что государственной идеологией России является «рашизм»; Украина не может атаковать российскую территорию с помощью оружия, которое она получила от стран Запада, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц; США пытаются привлечь к урегулированию на Украине Бразилию; ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области; Два канадских наемника — Кайл Портер и Коул Зеленко — погибли под Бахмутом; Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совбеза страны назвал сложной обстановку вокруг нее; Польша может потребовать репарации от России по итогам Второй мировой войны, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач; Польская оппозиция и половина Европы «так и ждут», когда прекратится конфликт на Украине и можно будет вновь вести дела с Россией, заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский; Одним из обстоятельств, которое мешает украинским войскам перейти в контрнаступление, является погода, поскольку на Украине идут затяжные дожди, заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко; Дания приняла решение отправить очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут средства ПВО, боеприпасы, а также специальные машины, с помощью которых в тыл можно эвакуировать поврежденные танки. По словам министра обороны Дании Троэльса Поульсена, общая сумма помощи составляет около $250 млн; Раскольничья «православная церковь Украины» планирует провести календарную реформу и перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний. Суд в Туле приговорил к трем с половиной годам колонии двух фигурантов дела об убийстве Дарьи Дугиной — Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Они подделали документы на машину, на которой предполагаемые организаторы убийства выехали из России; Восстановлено движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, где поезд сошел с рельсов из-за взрыва; Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил поддержку Киева с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом; МВД Литвы сообщило об отмене режима ЧС на границе с Россией и Белоруссией; СБУ подозревает Вячеслава Зеневского — бывшего руководителя охраны экс-президента Украины Виктора Януковича — в консультировании российских военных по тактике ведения боев Госбюро расследований Украины сообщило, что с февраля 2022 в стране заведено почти 1200 уголовных дел о госизмене; На Украине арестованы активы российского бизнесмена Михаила Воеводина на сумму $3 млн; Ассоциация газодобывающих компаний Украины заявляет, что из-за запрета на экспорт и сокращения потребления газа частные компании не могут его полностью реализовать; Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 20 мая уточнить порядок выплат дивидендов резидентам недружественных стран; Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о поставке Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам контрнаступления; В Мелитополе на замначальника областного ГУМВД было совершено покушение, у ворот его дома заложили бомбу, мужчина госпитализирован. В Запорожской области (в составе РФ) задержаны лица, причастные к покушению, сообщает ФСБ; В ЛНР сообщили, что ВСУ стали чаще применять артиллерию советского калибра; Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев передал участникам СВО оружие и снаряжение с Дальнего Востока; Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в сжатые сроки перешла на серийное производство ряда новейших типов вооружения, завершив все этапы разработки; Советник главы ДНР Дениса Пушилина сообщил о росте числа дезертиров в ВСУ на разных участках фронта. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ повторно ударяют по местам своих обстрелов для поражения спасателей; В Минобороны Венгрии считают, что конфликт на Украине затянется; Киев из-за дефицита оружия вывозил из Артемовска пулеметы «Максим»; В США заявили, что не хотят войны с Россией.

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