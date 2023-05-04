День 434-й. Самое важное к утру 4 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 3 мая

На Донецком направлении за сутки уничтожено более 385 украинских военных, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30; На Краснолиманском направлении войска РФ за сутки уничтожили больше 50 военных, боевую бронированную машину, три пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б»; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили за сутки свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Гиацинт-Б»; На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация»; На Купянском направлении потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30; Средствами ПВО за сутки перехвачено четыре снаряда РСЗО HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM; Подразделения ВДВ РФ сковывают действия ВСУ на флангах при боях за Артемовск (Бахмут); ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области; В Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; За сутки уничтожено 16 украинских беспилотников.

Кремль подвергся ударам беспилотников

Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками. Власти заявили, что расценивают атаку на резиденцию Путина как спланированную террористическую акцию, и что Россия оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент атаки, поскольку в это время он работал в Ново-Огарево.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к ночным атакам беспилотников на Кремль. По его словам, Украина не располагает достаточным количеством оружия для того, чтобы «использовать его повсюду».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти оставляют на усмотрение Украины вопрос защиты ее территории в ходе конфликта. При этом в Белом доме подчеркнули, что не подталкивают Украину к нанесению ударов по территории РФ. Тем временем, телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Вашингтон не получал никакого предупреждения о подготовке атаки на здание Кремля от украинской стороны.

После атаки на Кремль спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой признать «киевский нацистский режим террористической организацией». Он заявил, что переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским теперь быть не должно. Также, по его словам, депутаты будут требовать применения оружия, которое «уничтожит киевский режим».

Вячеслав Володин. duma.gov.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после атаки Киева на Кремль для РФ не осталось других вариантов «кроме физического устранения Зеленского и его клики».

В офисе генсека ООН призвали стороны конфликта на Украине воздерживаться от риторики и шагов, ведущих к эскалации.

Тем временем, первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев в ответ на атаку предложил сформировать для защиты важных объектов инфраструктуры эскадрилью орлов-перехватчиков дронов.

Появились сообщения о возможном начале контрнаступления ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление.

«ВСУ начало свое контрнаступление. Люди у них и снаряды — в безлимите! Министерство обороны боеприпасы артиллерийские нам не выдает! У нас имеется запас на несколько дней. Никакой реакции со стороны околовоенных чиновников не произошло», — заявил Пригожин, комментируя ситуацию в Бахмуте.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начало наступление на город Орехов. Впрочем, вскоре он сообщил, что украинская армия на этом направлении отступила.

Танк Leopard 2. ru.wikipedia.org

На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне известно о планах Украины начать наступление в ближайшие недели. По его словам, успех на поле боя был бы для Украины лучшим и самым быстрым путем к переговорам.

При этом, как стало известно изданию Politico, Украина не делится с США и ЕС планом весеннего контрнаступления из-за опасения утечек.

Продление зерновой сделки остается под вопросом

Минобороны Турции сообщило, что встречу делегаций России, Турции и Украины по зерновой сделке планируется провести в Стамбуле 5 мая. При этом в МИД РФ заявили, что вопрос о встрече делегаций еще не согласован.

Вскоре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередной раунд переговоров делегаций с представителями ООН по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в выполнении всех договоренностей в рамках зерновой сделки, но Кремле видят мало поводов для оптимизма. Также он сообщил, что в случае решения не продлевать зерновую сделку Россия не будет делать ничего противоречащего своим интересам.

Опасения по возможности продления зерновой сделки разделяет и турецкая сторона. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что гарантий продления зерновой сделки пока нет.

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