День 435-й. Самое важное к утру 5 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 4 мая

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 255 украинских военных, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика»; На Краснолиманском направлении войска РФ за сутки уничтожили до 70 военных ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубицу «Мста-Б»; На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика»; На Херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и «Мста-Б». ВС РФ уничтожили хранилище топлива украинской группировки войск в районе Кировограда; В ЛНР и Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений двух бригад и центра сил специальных операций ВСУ; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ в районе Белогоровки; Штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска (Бахмута); ВС РФ поразили подразделения трех бригад ВСУ в районе населенного пункта Красное, на юго-западной окраине Артемовска и Григоровки; ПВО РФ перехватила 9 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", уничтожила 14 беспилотников; Действия шести украинских ДРГ пресечены на купянском направлении.

Реакция на атаку беспилотников по Кремлю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без участия США. Он назвал смехотворными попытки Киева и Вашингтона «откреститься от атаки». Также он заявил, что после инцидента с беспилотниками Кремль усилит меры защиты. Также Песков заявил, что Россия сделала выводы о причастности Киева к атаке БПЛА на Кремль на основании данных, полученных от спецслужб.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Также МИД России выпустил официальное заявление, в котором решительно осудил «попытки террористических актов, совершенные ночью 3 мая против московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов». Ведомство призвало мировое сообщество и международные организации, «которые работают без двойных стандартов на основе международного права», осудить этот удар.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировал попытку удара по Кремлю. По его словам, Пекин выступает против действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Кроме того, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что атака беспилотников на Кремль является «странным и таинственным инцидентом».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал атаку беспилотников на Кремль «провокацией и вынуждением к более массированным действиям».

Глава Чечни Рамзан Кадыров. kremlin.ru

Пресс-служба Кремля заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил Владимиру Путину чувства солидарности и поддержки РФ в связи с атакой беспилотников на Кремль. Кроме того, Сирия «решительно осудила» атаку и считает это терактом.

Запрет на запуск беспилотников в российских регионах

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с предложением ввести временный мораторий на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России. Парламентарий отметил, что кроме БПЛА его предложение касается также наземных, подземных, надводных и подводных дронов.

Беспилотник, БПЛА, квадрокоптер, коптер. Максим Стрелковский.

Однако, российские регионы, не дожидаясь единого моратория на запуск БПЛА, стали самостоятельно ограничивать их запуск. Так, за минувшие сутки о введении ограничений в отношении использования беспилотников заявили в Омской, Свердловской, Псковской, Архангельской, Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае, а также в Чувашии и Санкт-Петербурге.

Кроме того, в Красноярском крае ограничения на полеты БПЛА и легкомоторных самолетов будут действовать 4 и 9 мая, предусмотрены штрафы за нарушения.

СКР пообещал расследовать удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что будет расследовать «факты преступных действий ВСУ» на территории российских регионов. В СКР перечислили все последние за сутки обстрелы и удары беспилотниками по объектам на территории России и пообещал дать им правовую оценку.

Так, СКР перечислил следующие инциденты:

Удар по селу Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, в результате которого пострадал один человек;

Обстрел Петровского района Донецка, из-за которого были ранены два человека;

Атаку беспилотниками водонапорной башни у села Вязовое в Белгородской области, Ильского НПЗ на Кубани и Новошахтинского НПЗ в Ростовской области.

Беспилотник «Тахион». mil.ru

Напомним, пожар на Ильском НПЗ произошел ночью 4 мая. Его площадь составила 400 кв. м, он был полностью потушен. Этой же ночью беспилотник врезался в Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Возникший пожар сразу потушили. Ночью 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1,2 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара также стала атака беспилотника.

Вчера, 3 мая, СКР возбудил уголовное дело по статье 205 УК (террористический акт) по факту атаки двух беспилотников на Сенатский дворец Кремля, где находится резиденция президента Владимира Путина. В атаке СКР обвинил Украину. Киев свою причастность отрицает.

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