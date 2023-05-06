День 436-й. Самое важное к утру 6 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 5 мая

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 95 человек, восемь автомобилей, САУ «Акация», а также одна артиллерийская система М777; На Краснолиманском направлении войска РФ за сутки уничтожили до 65 военных, боевую бронированную машину, один пикап и 2 гаубицы ВСУ; На Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 300 украинских военных, три БМП, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также САУ «Акация»; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили за сутки более 90 военных ВСУ, один танк, пять автомобилей, гаубицу Д-30 и артсистему М777; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 80 военных ВСУ, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30; Перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 14 беспилотников; Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска (Бахмута); ВС РФ уничтожили мост в районе Часова Яра в ДНР, по которому ВСУ пытались подвезти боеприпасы и резервы в Артемовск (Бахмут); Средства ПВО РФ за сутки сбили два украинских самолета Су-25 в Херсонской области; ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе Краматорска и Авдеевки; Российские войска пресекли действия группы украинских диверсантов в районе Новомихайловки ДНР; ВС РФ уничтожили в ЛНР склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ; Вооруженные силы России поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут 10 мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором сообщил, что его военная компания будет удерживать позиции в Бахмуте (Артемовске) до 9 мая. 10 мая ЧВК передаст позиции подразделениям Министерства обороны.

Евгений Пригожин заявил, что, согласно первоначальному плану, ЧВК должна была занять город к 9 мая. По его словам, сейчас бойцам ЧВК осталось взять 2 кв. км Бахмута из 45 кв. км. Однако из-за снарядного голода, который господин Пригожин оценил в 90%, и высоких потерь личного состава ЧВК не будет продолжать бой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе готовящегося выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута, однако от иных комментариев он отказался.

На заявление Пригожина отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обратился к министру обороны России Сергею Шойгу, начальнику Генштаба Валерию Герасимову и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с призывом проявить взаимопонимание и поддержать друг друга в процессе выполнения задач военной операции.

Власти Запорожья объявили о частичной эвакуации жителей

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичной эвакуации жителей из прифронтовых населенных пунктов Запорожья. Он назвал частичную эвакуацию «вынужденной мерой», необходимой для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий. По его словам, в ближайшее время ожидается усиление ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области.

Мужчина с чемоданом. CC0

«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона»,— сообщил Балицкий.

Из обстреливаемых населенных пунктов Запорожской области планируется переселить около 70 тыс. человек вглубь области. В 18 населенных пунктах, из которых вывозят жителей, приостановили учебный процесс. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что детей младшего возраста, вывозимых из населенных пунктов в Запорожской области, отправят в детские лагеря.

Запорожская АЭС. wikipedia.org/

Под частичную эвакуацию попадает Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. При это распоряжений об эвакуации сотрудников АЭС не поступало, а инспекторы МАГАТЭ работают в прежнем режиме, сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Fortum возражает против передачи акций во внешнее управление

Финский концерн Fortum выступил категорически против передачи акций своей "дочки" в РФ под временное управление Росимуществом.

"Fortum официально уведомил администрацию президента РФ о категорическом возражении против указа от 25 апреля 2023 года, на основании которого акции ПАО "Фортум" перешли под временное управление. Fortum считает действия России грубым нарушением международных прав и прав Fortum, как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства", - подчеркнули в концерне.

В Fortum также отметили, что электростанции компании являются одними из наиболее современных и эффективных на российском энергорынке.

Суд. Правосудие. СС0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что действия в отношении компании ПАО «Фортум» (принадлежит финской Fortum) осуществляются в соответствии с российским законодательством и будут продолжены.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу. Мера принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ.

Важное — одной строкой

Контрнаступление Украины может произойти в ближайшие дни или часы, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Власти опровергли информацию о попытке диверсантов прорваться в Брянскую область. По подразделениям в Херсонской области начали перевозить подаренную Путиным икону. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по итогам диалога с украинским омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом сторонам удалось найти свыше 30 без вести пропавших людей. Дания совместно с Германией передаст Украине до 80 танков Leopard 1, что составляет пять танковых рот, сообщил врио министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. По его словам, доставка техники будет завершена до 1 июня. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ, где провел инспекцию готовности военной техники и вооружения, направляемые в зону спецоперации на Украине. 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