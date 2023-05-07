День 437-й. Самое важное к утру 7 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 6 мая

На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили, как минимум, 185 украинских военных и наемников; На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли около 90 единиц личного состава; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали до 60 единиц личного состава ВСУ и две гаубицы; На купянском направлении ликвидировано до 50 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и САУ «Акация»; В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжают наступление; В ДНР ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районе Часова Яра и Богдановки; В районе населенного пункта Великая Новоселка российские войска уничтожили склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ; Средства ПВО РФ сбили за сутки 32 украинских беспилотника; С начала проведения спецоперации ВС РФ ликвидировано свыше 10 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, а также более 9 тыс. украинских танков и других боевых бронемашин.

Террористы взорвали автомобиль Захара Прилепина

В поселке Пионерское под Нижним Новгородом совершено покушение на писателя и политика, ветерана Донбасса Евгения Прилепина, известного под псевдонимом Захар Прилепин. Его автомобиль Audi Q7 был взорван в 11:00. Погиб водитель — Александр Шубин, позывной «Злой».

«Коммерсантъ» пишет, что Прилепин доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ранениями ног. Предполагается, что его отправят вертолетом в Москву. В то же время, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что у писателя незначительные переломы и угрозы здоровью нет. Перед взрывом из машины успела выйти дочь Прилепина.

Захар Прилепин. Скриншот с сайта commons.wikimedia.org.

Мощность магнитной бомбы, которую прикрепили под капотом, составила порядка 1 кг в тротиловом эквиваленте. Детонация запущена радиосигналом или звонком с мобильного телефона. От взрыва в земле образовалась полутораметровая воронка.

Полиция задержала ранее судимого за разбой подозреваемого, недавно получившего российское гражданство. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за него взяла на себя террористическая организация «Атеш», в которую входят крымские татары. В правительстве Крыма, «Атеш» назвали фантомной организацией, за которой стоят украинские спецслужбы.

Изготовление бомбы freepik.com

МИД РФ анонсировал переговоры по продлению «зерновой сделки»

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что участники соглашения о вывозе зерна из черноморских портов в ближайшее время проведут встречу на уровне заместителей министров, передает РБК. Во встрече примут участие представители России, Турции, Украины и ООН. В последней утверждают, что 5 мая технические консультации по данному вопросу зашли в тупик.

Президент РФ Владимир Путин пока не ответил на предложения генсека ООН Антониу Гутерриша о «зерновой сделке», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сергей Вершинин же отметил, что Москва по-прежнему недовольна прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции.

Зерно. Калькулятор. Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

Между тем, посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось заявил, что его страна намерена потребовать запрета на импорт таковой, поскольку Европе грозит переизбыток сельхозпродукции из-за возросших поставок с Украины. Молдавия же уведомила Украину о планах ограничить ввоз украинского зерна в республику.

Запорожская область готовится к отражению украинских атак

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области ВСУ нарастили активность применения БПЛА и артиллерии, перебросили к линии соприкосновения бронетехнику. По его словам, российские подразделения в регионе готовы к наступлению противника, передает ТАСС.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, танковые войска, танк. Министерство обороны РФ.

В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации порядка 70 тыс. жителей из 18 прифронтовых населенных пунктов региона, заявив, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни. По его словам, паники нет, все службы работают штатно.

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что ажиотажа нет, автобусы отправляются полупустые, город живет обыденной жизнью. Директор ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что выезд сотрудников станции не планируется, все ее блоки остановлены и обслуживаются в штатном режиме.

Запорожская АЭС. wikipedia.org/

Владимир Рогов отмечает, что людей перемещают в пределах области — к побережью Азовского моря. Им предоставляют транспорт, бесплатное размещение и трехразовое питание. Школьники продолжают учебу, а ребята помладше отправятся отдыхать в детских лагерях. Список эвакуируемых пунктов может быть расширен.

Важное — одной строкой

Венгрия заинтересована в обеспечении мира на Украине вдвойне, потому что «часть Украины — это древняя венгерская земля», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан; Берлин отменил запрет на украинский флаг на 9 Мая, но оставил — на российский и советский; «Газпром» подает газ через Украину на «Суджу» в размере 39,5 млн кубометров на 6 мая; В «Росэнергоатоме» заявили о снижении риска затопления при прорыве дамбы Каховского водохранилища; Президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание фонда восстановления Украины с инвесткомпанией BlackRock; Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Германия из-за санкций против России утратит политическое и экономическое лидерство в Европе. Ущерб от последствий кризиса на Украине для экономики ФРГ может достичь $300 млрд; С подконтрольной Киеву территории возвращены трое российских военных — летчиков ВКС России в обмен на 35 рядовых и 10 офицеров подразделения украинской нацгвардии; Над Крымом сбили две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет; В Херсонской области открыли «зеленый коридор» для перевозки овощей и фруктов в Крым; Герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве поменяют на украинский трезубец; Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несколько подразделений спецназа «Ахмат» уже выдвинулись в сторону зоны проведения СВО; Стивен Сигал планирует рассказать про события в зоне СВО в своем документальном фильме; ВСУ за сутки 5 мая выпустили 358 снарядов по населенным пунктам ДНР. Ранены шесть мирных жителей; Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ ежедневно подтягивают в Артемовск 400-600 человек и столько же там теряют; Украинские военные ранили женщину и ребенка, обстреливая Петровский района Донецка; Украина не в состоянии переломить ситуацию на фронте, несмотря на контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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