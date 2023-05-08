День 438-й. Самое важное к утру 8 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 7 мая

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили более 340 военных ВСУ за сутки, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубицу Д-20; На Купянском направлении потери ВСУ составили 85 человек, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Уничтожен склад "Правого сектора" (признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена); На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили за сутки до 75 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одну САУ «Акация», а также гаубицу Д-20; На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожены до 55 украинских военных, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также войска РФ пресекли деятельность ДРГ в Запорожской области; На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей; Штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовска (Бахмута); В течение ночи 22 ударных украинских беспилотника подавлены над Черным морем; ВС РФ нанесли поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Богдановка и Ступочки в ДНР; ВС РФ уничтожили две РЛС контрбатарейной борьбы в районе населенных пунктов Новгородское и Артемово в ДНР; ВС РФ поразили пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и узел связи 81-й аэромобильной бригады; Командный пункт Центра сил спецопераций ВСУ подавлен на острове Великий в Херсонской области.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» пообещали столько вооружений и боеприпасов, сколько требуется

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ночью 7 мая, военная компания «впервые за все это время» получила боевое распоряжение. По его словам, в этом документе было сказано, что ЧВК обещают дать боеприпасов и вооружения «столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий».

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг частной военной компании «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске). По его мнению, бойцы должны были завершить операцию в городе даже в «условиях нехватки и дефицита». Он пообещал разобраться с «недосказанностью» с командованием ЧВК при личном общении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров. kremlin.ru

Напомним, 5 мая Пригожин объявил, что ЧВК выйдет из Бахмута (Артемовска) 10 мая из-за снарядного голода и высоких потерь личного состава. Вскоре после заявления главы ЧВК о выходе из города глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность заменить их подразделения «Ахматом».

ФСБ сообщила, что пресекла атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области

Пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области, сообщили в ФСБ РФ. Целью атаки являлись «самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50», считают спецслужбы. Самодельное взрывное устройство для диверсии планировалось доставить на легкомоторном самолете «Аэропракт А-32» из Блистова Черниговской области Украины.

Пилот, а также завербованные члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения. Операция была проведена совместно с МВД России. В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение, а также ходатайствовать о заключении задержанных под стражу. Других членов ДРГ разыскивают.

Самолет. СС0

Это уже не первая попытка украинских спецслужб совершить атаку на российские военные самолеты. Так, 26 февраля на аэродроме Мачулищи — белорусском военном объекте — была совершена попытка подрыва российского самолета А-50, на месте происшествия найдены два дрона. Позже белорусские спецслужбы задержали украинского гражданина Николая Швеца, его обвинили в попытке совершения теракта. Кроме того, летом 2022 года ФСБ сообщала, что служба вскрыла и пресекла операцию ГУР Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов воздушно-космических сил России.

ЕС впервые может ввести санкции против китайских компаний за поставки в РФ

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний, сообщила Financial Times. Эти фирмы, как считают в Брюсселе, поставляют России компоненты, которые могут быть использованы при создании вооружения. Если ограничение удастся согласовать со всеми 27 странами союза, это станет первым случаем их применения против китайских компаний со стороны ЕС в антироссийских санкциях.

Флаг Китая. CC0

В новый 11-й пакет санкций могут войти семь компаний из КНР, две — из ОАЭ, одна — из Армении. Среди них — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology из материкового Китая и пять фирм из Гонконга — Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Еврокомиссия обвинила 3HC в попытках обойти экспортный контроль при поставах американских товаров. Также черный список может быть расширен иранскими компаниями.

Важное — одной строкой

Административный суд Берлина частично отменил запрет на демонстрацию российских флагов и символов на 8-9 мая на время шествия «Бессмертного полка» от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. Запланированное Украиной наступление может проложить путь к проведению переговоров между Москвой и Киевом к концу года, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. Помочь добиться участия в переговорах России мог бы Китай, также заявили они. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что особого подъема воды в Каховском водохранилище нет, ситуация там полностью контролируемая. По его словам, левобережной части Херсонской области не грозит затопление. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что атаки со стороны, как утверждается, Украины на российских чиновников, журналистов и военкоров были совершены с целью «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду». Он также отметил, что ФСБ сумела предотвратить большую часть подобных атак. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что Россия не может себе позволить проиграть в конфликте на Украине. По его мнению, для Москвы это «экзистенциальный» вопрос. Украинское руководство опасается, что контрнаступление может не оправдать шумиху вокруг нее. Такой вывод сделала газета The Washington Post, поговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Швейцария передаст Украине 20 машин разминирования. Представитель президента Турции Ибрагим Калын надеется на продление зерновой сделки. По его мнению, шансы для этого есть. Захар Прилепин опубликовал первый пост после покушения. Он пишет, что в момент взрыва находился за рулем, а его охранник, который погиб, справа на пассажирском месте. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen из-за запрета импорта российской нефти несет потери в размере почти 30 млн долларов в день, заявил глава компании Даниэль Обайтек. Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не торопиться с контрнаступлением. Он заявил, что в случае провала в этом году второго шанса уже не будет. Эстония в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Прогресса в процессе членства Швеции в НАТО нет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Погранстража Польши утверждает, что российский истребитель перехватил их самолет во время патрульного полета над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал рискованными для экономики и энергетики страны заявления оппозиции о необходимости подключиться к санкциям против России. США предлагали Турции отправить С-400 на Украину, но Анкара отказалась, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Украина готовит постановление о запрете импорта из Молдавии в ответ на намерение Кишинева ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Италии понадобятся еще как минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа, заявил генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что переговоры по Украине начнутся в конце года благодаря помощи Китая. По его словам, украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту. Оперативные службы Запорожской области обеспечили перемещение 1 552 жителей в безопасные от обстрелов ВСУ в районы. Ассоциация владельцев облигаций призвала власти отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов. «Справедливая Россия — За правду» не будет переносить съезд из-за покушения на Прилепина. Мероприятие состоится в запланированную дату, 20 мая.

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