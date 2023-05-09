День 439-й. Самое важное к утру 9 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 8 мая

На Донецком направлении российские войска уничтожили больше 380 военных, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ «Акация», две гаубицы Д-20, а также одну Д-30; На Купянском направлении войска РФ за сутки уничтожили до 55 военных ВСУ, три танка, пять бронемашин, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях войска РФ уничтожили до 70 украинских военных, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили за сутки до 70 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, САУ «Акация», а также две гаубицы Д-20; На Херсонском направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска (Бахмут); ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области; Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Красного и Богдановки, Ступочек и Часова Яра в ДНР; ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Верхнекаменском и Краматорске в ДНР; Российская армия в Харьковской области поразили склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ; Российские средства ПВО уничтожили за сутки 15 беспилотников ВСУ.

Глава украинской разведки пообещал «убивать россиян в любой точке мира»

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал «убивать россиян в любой точке мира». Так он прокомментировал вопрос о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье.

«Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и мы будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины»,— заявил Буданов в интервью Yahoo! News.

Слова Буданова вызвали большой резонанс. Так, замглавы пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не одобряют убийства мирных жителей в России, Украине и любой другой стране.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Комментируя слова Буданова, представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале: «Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм».

Заявления украинских властей о готовности "убивать россиян по всему миру" говорят о том, что Киев стал не просто спонсором, а непосредственным организатором террористических актов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает подобные высказывания.

День Победы на Украине будет отмечаться 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. День Победы он предложил отмечать 8 мая.

«Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы»,— заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский. Кадр видеообращения / t.me/V_Zelenskiy_official

Еврокомиссия приветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского упразднить в стране День Победы и отмечать вместо него День Европы.

Дмитрий Песков также прокомментировал указ Зеленского: «Убеждены, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 мая святой, священный день».

В ООН обновили статистику погибших мирных жителей на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало обновленную статистику о жертвах среди мирного населения Украины. По информации ООН, с 24 февраля 2022 года по 8 мая 2023-го на Украине погиб 8791 мирный житель, еще 14 815 получили ранения.

Статистика, график. СС0

Среди погибших 3977 мужчин, 2367 женщин, 271 мальчик, 217 девочек. Пол 1928 взрослых и 31 ребенка определить не удалось. Среди раненых 4088 мужчин, 2730 женщин, 433 мальчика, 309 девочек. Большая часть мирных жителей пострадала в ходе применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения — 7297 человек погибли, 14 022 ранены.

Как отмечают в ООН, реальные цифры могут быть гораздо выше. Информация о погибших и раненых поступает с задержкой из регионов, где идут интенсивные боевые действия.

Важное — одной строкой

Служба безопасности Украины предъявила обвинение российскому актеру Владимиру Машкову. Против него завели три уголовных дела: посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110), оправдание агрессии России против Украины (ч. 1 и ч. 3 ст. 436–2), нарушение порядка въезда на занятые российскими силами территории Украины (ч. 1 и ч. 2 ст. 332–1). Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о создании еще восьми ударных рот беспилотных летательных аппаратов. 28 марта он сообщал о готовности к бою трех рот беспилотников. Снаряд попал на территорию школы в селе Казначеевка Белгородской области. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на данный момент его страна передала Украине 10 истребителей МиГ-29. Всего Польша должна поставить 14 самолетов МиГ-29. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разработке «фундаментальной новой концепции безопасности» для Украины. Дожди мешают вооруженным силам Украины перейти к контрнаступлению, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, грязь и слякоть затрудняют прохождение американской техники. В Одессе из-за ночного обстрела и последовавшего пожара на складе сгорела гуманитарная помощь Красного Креста, заявили в местном отделении организации. Сотрудники и волонтеры украинского Красного Креста не пострадали. Председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал ускорить согласование производства боеприпасов Украине. Курские власти отрицают набор людей для стройки оборонительных сооружений. Они назвали распространявшиеся в Telegram объявления «спам-атакой». Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о самой массовой атаке беспилотников с начала боевых действий. По словам Кличко, дроны сбили при помощи систем ПВО. В результате погибших нет, пострадали пять человек. Пользователям «Госуслуг» предложили поздравить с Днем Победы бойцов спецоперации. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что инициатива Китая по мирному урегулированию российско-украинского конфликта приведет к началу переговорного процесса до конца 2023 года. Страны Запада являются сторонниками продолжения боевых действий на Украине, считает представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его мнению, сторонами конфликта являются не Москва и Киев, а Россия и Запад. Он назвал это противостояние «новой холодной войной». Представитель воздушных сил украинской армии Юрий Игнат считает, что российские планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу». Он заявил, что российские войска около месяца «интенсивно используют» их. Посольство Италии призвало граждан своей страны не ездить на Украину в связи с усилением ракетных обстрелов. НАТО повысило готовность своих сил в рамках миссии «воздушной полиции» в черноморском регионе в связи с сопровождением польского военного самолета российским истребителем над Черным морем. Энергетические агентства Дании и Швеции подписали соглашение о взаимной помощи в случае нехватки газа. ЕС обсуждает запрет на вход в свои порта судам, которые пытаются обойти нефтяные санкции против России. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о прекращении в регионе практики выдворения жителей на подконтрольную Украине территорию за антироссийские действия. На ЗАЭС приостанавливают работу реакторов, чтобы избежать провокаций ВСУ, заявил Евгений Балицкий. Административный суд Берлина удовлетворил жалобу местной полиции и запретил демонстрацию 9 мая российских флагов и символики. Канада провела обучение более 36 тыс. украинских военнослужащих и продолжит это делать, заявила министр обороны Канады Анита Ананд. Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, по которому три дня в году Донецк будет именоваться Сталино (так город назывался с 1929 до 1961 года). Это 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса). Украина получила почти €190 млн от Всемирного банка на выплаты зарплат. Польским фермерам на фоне наплыва зерна с Украины из бюджета компенсируют строительство новых хранилищ, сообщает министерство сельского хозяйства и развития села республики. Еврокомиссия закончила подготовку проекта 11-го пакета антироссийских санкций, он уже рассматривается членами Евросоюза. Об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер. Семеновский районный суд Нижегородской области по ходатайству следствия арестовал Александра Пермякова, задержанного за покушение на Захара Прилепина. «Ростех» нарастил выпуск новых композиционных материалов для производства истребителей Су-57, рассказал первый заместитель главы госкорпорации Владимир Артяков. Также он сообщил, что «Ростех» доработает штурмовик Су-25 «под новые средства поражения», исходя из опыта специальной военной операции на Украине. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех граждан, пытавшихся совершить диверсию на перегоне железной дороги. Украинские власти рассказали о последствиях взрывов, которые произошли ночью 8 мая. В Киеве повреждены резервуар с дизельным топливом и, по предварительным данным, газовая труба высокого давления. В Одессе вспыхнул пожар на складе одного из предприятий на площади 6 тыс. кв. м.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

О самых важных новостях 7 мая, 438-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.