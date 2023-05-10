День 440-й. Самое важное к утру 10 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 9 мая

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 465 военных ВСУ, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили за сутки более 90 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б»; На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили за сутки до 75 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, одну боевую машину РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30; На Купянском направлении потери ВСУ составили до 35 человек, танк, два автомобиля и САУ "Акация"; На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две САУ «Гвоздика»; За сутки перехвачено три снаряда РСЗО «Ураган» и «HIMARS», одна тактическая ракета «Точка-У», а также сбито 10 украинских беспилотников; ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам противника, а также складам боеприпасов, объекты поражены; Штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска (Бахмута); Средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25; ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ; Ударами высокоточного оружия с воздуха и моря пресечено выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий; ВС РФ уничтожили в ДНР и Херсонской области склады боеприпасов бригад ВСУ.

На Украине заявили об отсутствии окончательных планов контрнаступления

Окончательные планы контрнаступления Украины еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Военная техника. Танк. СС0

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что нельзя рассматривать предстоящее контрнаступление ВСУ как одно сражение, «которое все решит». По его словам, это «вопрос не одного месяца», и речь идет о цепочке событий, которые должны произойти.

На этом фоне, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила все необходимые средства для возвращения территорий, которые сейчас контролирует Россия. Он также отметил важность «верных планов» Киева по контрнаступлению, которого ожидают в США.

Глава ЕК рассказала о новом пакете санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет направлен на противодействие обходу уже действующих ограничений.

Санкции. Евросоюз. Россия. Противостояние. Изображение от master1305 на Freepik

«Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций. В минувшую пятницу Комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций. Он сфокусируется на прекращении обхода санкций»,— рассказала председатель ЕК.

По данным Bloomberg, в рамках новых ограничений рассматривается запрет на транзит товаров через российскую территорию. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Евросоюз продолжает работать над ужесточением санкций против России, и следующий пакет не станет последним.

Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию

Нидерландская компания Philips продолжит поставки больничного оборудования в Россию, заявил главный исполнительный директор Рой Джейкобс на собрании акционеров.

Медицинский сканер. Freepik.com.





«Право на здравоохранение является всеобщим, и мы являемся частью системы оказания медицинской помощи. <...> Мы делаем это в России, как и на Украине», — сказал он.





Джейкобс отметил, что деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и поставках больничного оборудования, такого как большие медицинские сканеры, в то время как компания прекратила продажу в стране средств личной гигиены — за исключением продукции для материнского ухода. Он добавил, что деятельность в России невыгодна.

Заявление прозвучало на фоне того, что нидерландская ассоциация акционеров VEB на собрании акционеров призвала Philips прекратить свою работу в России.

Важное — одной строкой

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